Mama celor trei tinere aflate în pericol de moarte în Gaza a intrat în greva foamei. Cerasela Țuțuianu a transmis că pentru cele fiice, fiecare zi petrecută tot în Gaza este o zi mai aproape de moarte de onoare, o tradiție în această zonă a lumii. Ea acuză autoritățile de neimplicare, după o lună de apeluri și intervenții disperate la toate instituțiile guvernamentale. MAE a răspuns, la solicitarea Libertatea, că există un dialog constant cu partea israeliană, iar misiunea diplomatică la Tel Aviv a luat legătura de mai multe ori cu autoritățile israeliene în vederea urgentării procedurilor pentru obținerea aprobării părăsirii Fâșiei Gaza.

Tinerele românce au fost silite să rămână în Gaza după divorțul dintre mama lor, româncă, și tatăl, palestinian, iar în prezent sunt blocate în această zonă. Mama acestora, Cerasela Țuțuianu, spune că cele trei surori în vârstă de 20, 22 și, respectiv, 23 de ani au fugit din casa tatălui în urma unor îndelungate și repetate episoade de violență domestică.

”În ultimii ani, fetele au fost lăsate să iasă din casă extrem de rar, erau bătute zilnic și amenințate cu cuțitul că vor fi ucise. Acestora nu li s-a permis să lucreze, deși au fost studente eminente și au primit anumite oferte de muncă, nu li s-a permis să se căsătorească, nici măcar să comunice una cu cealaltă când se aflau în aceeași cameră”, a transmis aceasta într-un comunicat oficial. Citește și... Pericolul pentru turiști. O terasă din Eforie Sud funcționa fără autorizație. Ce au găsit inspectorii OPC

A trecut deja o lună de când surorile au fugit de acasă și s-au ascuns. Tinerele nu aveau acte de călătorie la ele, tatăl interzicându-le în toți acești ani să aibă acces la actele proprii, așadar au cerut direct ajutorul Ambasadei Române la Tel Aviv, au comunicat cu Oficiul de Reprezentare a României la Ramallah, iar mama fetelor a depus un memoriu la Ministerul Afacerilor Externe, Președinție, Ambasada României în Israel.

Ce solicită mama tinerelor: Protecția statului Român și a Comisiei Europene, permisiunea de a trece granița spre Israel și repatrierea de urgență a celor trei fiice

”Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada României din Tel Aviv s-au implicat în rezolvarea cazului după ce situația a fost expusă în mass-media. Până la intervenția mass-mediei, memoriul scris de către mamă a zăcut la registratură, deși mama a semnalat că este vorba despre un caz extrem de urgent. Tinerele nu pot rămâne multă vreme în adăpostul actual și riscă să fie găsite și ucise de către tată sau persoane din familia tatălui. Autoritățile române au declarat că nu le pot găsi un adăpost sigur până la rezolvarea cazului. În prezent, situația evoluează foarte lent; în patru săptămâni au fost pregătite doar documentele românești temporare de călătorie și s-au făcut demersuri pentru eliberarea actelor palestiniene ale celor trei fiice după ce mama a plătit costurile aferente necesare operațiunii”, spune aceasta, acuzând autoritățile că tergiversează cazul.

În comunicat se mai menționează că ”ultimul răspuns al MAE referitor la demersurile realizate pentru rezolvarea cazului confirmă aluziile neoficiale ale autorităților române, care justifică tergiversarea rezolvării cazului: tatăl are o reputație bună, mărturiile celor patru femei (mama și fiicele) care îl acuză de violențe domestice care le-au pus în pericol viața nu pot fi demonstrate”.

Supozițiile personale ale personalului MAE au devenit unica versiune oficială a situației, iar siguranța tinerelor și demersurile de repatriere ale acestora au suferit din cauza neîncadrării practice a acestui caz în categoria urgențelor reale.

Mama celor trei tinere a decis să intre pe data de 20 iulie 2017 în greva foamei până la readucerea fiicelor sale în România.”Dat fiind că viața acestor trei tinere este în pericol, solicităm, în regim de urgență, protecția statului român și a Comisiei Europene, permisiunea de a trece granița spre Israel și repatrierea de urgență, în calitate de cetățene ale statului român și, în același timp, cetățene europene”, cerea aceasta.

EXCLUSIV/ De la Băsescu încoace, viața în Nana merge cu hopuri. Morților li se iau terenurile, iar viilor, recoltele

Reacția MAE: Misiunea diplomatică la Tel Aviv a luat legătura de mai multe ori cu autoritățile israeliene, în vederea urgentării procedurilor pentru obținerea aprobării părăsirii Fâșiei Gaza

Ministerul Afacerilor Externe s-a implicat în mod prioritar în cazul celor trei fete și a întreprins multiple demersuri de asistență consulară încă de la momentul sesizării cu privire la această situație, a transmis ministerul la solicitarea ziarului Libertatea.

Astfel, misiunea diplomatică la Tel Aviv a luat legătura de mai multe ori cu autoritățile israeliene, în vederea urgentării procedurilor pentru obținerea aprobării părăsirii Fâșiei Gaza pentru cei trei cetățeni români menționați.

”În toată aceasta perioadă, reprezentanții MAE și cei ai misiunii diplomatice ai României la Tel Aviv și ai Oficiului de reprezentare de la Ramallah au ținut permanent legătura cu doamna Cerasela Țuțuianu și cu fiicele acesteia, pentru a le informa în timp real cu privire la demersurile întreprinse de MAE. MAE, împreună cu reprezentanțele de la Tel Aviv și Ramallah, acordă sprijin complex și întreaga asistență consulară posibilă, fiind în dialog constant cu partea israeliană pentru obținerea, cu celeritate, a permiselor de ieșire din Fâșia Gaza pentru cei trei cetățeni români. Menționăm totodată că toți cetățenii români domiciliați în această zonă se află în atenția misiunii diplomatice, dată fiind situația de securitate precară din Fâșia Gaza”, mai spune MAE.

Cum se poate ieși din Fâșia Gaza: Doar pe motive umanitare, cu un permis special de părăsire a zonei, eliberat de autorități

Procedura de părăsire a Fâșiei Gaza este reglementată de legea israeliană, cu termene și condiții specifice, inclusiv verificări de securitate, la sfârșitul acestei proceduri fiind eliberat un permis de părăsire a Fâșiei Gaza. Termenul de procesare a cererilor este de până la 40 de zile lucrătoare, informații care au fost transmise cu celeritate doamnei Țuțuianu și celor trei fete.

Derogările, pe motive umanitare, sunt acceptate doar după fundamentarea cererii, acestea materializându-se în scurtarea termenului de procesare a cererii de către autoritatea israeliană competentă, COGAT (Coordination of Government Activities in the Territories).

La data de 25.06.2017, Ambasada României la Tel Aviv a transmis COGAT cererile pentru eliberarea permisului de intrare a celor trei cetățeni români în Israel.

Anterior, la data de 23.06.2017, Consulul României la Tel Aviv și un reprezentant al șefului Oficiului României la Ramallah s-au deplasat în punctul de trecere a frontierei Erez, pentru o discuție cu reprezentanții israelieni la fața locului, în vederea urgentării procedurilor pentru obținerea aprobării din partea COGAT pentru ieșirea celor trei cetățeni români din Fâșia Gaza. Reprezentanții COGAT au comunicat că termenul de procesare a cererilor este de până la 40 de zile lucrătoare, informații care au fost transmise cu celeritate doamnei Țuțuianu și celor trei fete.

La data de 26.06.2017, reprezentantul misiunii diplomatice la Tel Aviv și reprezentantul Oficiului României la Ramallah s-au deplasat încă o dată în punctul de trecere a frontierei Erez, unde au avut o întrevedere cu adjunctul șefului pentru Relații Internaționale al COGAT, în vederea urgentării procedurilor de obținere a aprobării pentru ieșirea celor trei cetățeni români din Fâșia Gaza.

De asemenea, în cadrul demersurilor de urgentare a eliberării permiselor de ședere pentru cetățenii români, reprezentanții Ambasadei României la Tel Aviv au avut o întrevedere cu directorul Departamentului Consular din MAE israelian unde au solicitat, verbal și în scris, urgentarea procedurii de obținere a aprobării ieșirii din Fâșia Gaza.

În cursul zilei de 03.07.2017, Ambasada României la Tel Aviv a reluat demersurile la MAE israelian cu privire la urgentarea primirii aprobării părăsirii Fâșiei Gaza din partea COGAT pentru cei trei cetățeni români menționați, mai transmite MAE.

Foto: Ioana Staniloiu

FOTO EXCLUSIV/ Imaginile durerii. Apropiaţi şi necunoscuţi au plâns la căpătâiul Denisei Manelista