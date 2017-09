Marcel Toader ar fi trebuit să fie, în această dimineață, în fața notarului, pentru a semna actele de divorț de Maria Constantin. La cum au evoluat lucrurile între cei doi în ultima perioadă și la cât de dispus părea afaceristul să scape de soția pe care o acuză de infidelitate, ne-am fi așteptat ca el să fie la notariat la prima oră.

Însă tocmai Marcel Toader a fost marele absent. Acesta a avut și o explicație pentru neprezentare, la care mai nimeni nu se aștepta:

”Instanța trebuie să decidă din culpa cui s-a produs divorțul. Nu am vrut să mă duc, nu am avut chef. Trebuie să se decidă adulterul. Nu îmi convine să divorțăm «de comun acord», pentru că nu este așa. Nu am vrut să merg. Instanța să decidă.”, a declarat acesta la Antena Stars.

Soția acuzată, la notar cu zâmbetul pe buze

Maria Constantin, însă, și-a făcut datoria, după cum chiar ea a susținut. Ea a fost prezentă la notar pentru a divorța de Marcel Toader. Maria a ignorat și scrisoarea pe care acesta i-a trimis-o cu o zi înainte și în care îi transmitea un mesaj cu două tăișuri. În mesajul pe care i l-a citit în direct la TV, Toader îi vorbea încă soției lui despre valorile familiei și o îndemna să nu-și piardă sufletul, fără a pierde ocazia de a face o aluzie subtilă la presupusele ei infidelități.

