Maria Cârneci a devenit bunică. “Mi-a tăiat respirația când am văzut-o”

Maria Cârneci a devenit bunică pentru a doua oară, vineri 8 septembrie. Artista a dat vestea cea mare în cadrul unei emisiuni tv.

Maria Cârneci a devenit bunică și mărturisește că este mai fericită și mai emoționată ca niciodată. Nora artistei de muzică populară a adus pe lume cea de-a doua fetiță.

Maria Cârneci a devenit bunică de fetiță

„Cea mai mare bucurie este ca nora mea a născut cea de-a doua fetiță. După emisiune, merg să o văd. Mi-a tăiat respirația când am văzut-o în poză”, a declarat Maria Cârneci la tv.

Recent, Maria Cârneci a vorbit despre prima ei nepoțică. “Sunt în comă de dragul ei (n.r. nepoţica Rose Marie), de când s-a născut. O să mai am o nepoţică şi aş vrea să aibă un nume românesc. Rose Marie e nerăbdătoare să îşi cunoască sora şi e pregătită că o să fie surioara mai mare. Nora mea trebuie să nască în câteva zile. Abia aştept să vină cea mică, dar părinții o să decidă ce şi cum. Vara asta am stat zece zile la mare, la noi, nu în străinătate. Ne-am bucurat că am prins vreme bună, călduroasă’’, a spus Maria Cârneci la Pro tv. În urmă cu ceva timp, Maria Cârneci și-a pierdut tatăl a trăit cea mai neagră perioadă din viața ei.

