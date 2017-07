Marian Godină, mesaj pentru ministrul de Interne, Carmen Dan. Marian Godină, celebrul polițist rutier din Brașov, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj pentru ministrul de Interne, Carmen Dan.



Moartea lui Sorin Vezeteu, poliţistul ucis pe peronul Gării Burdujeni din judeţul Suceava, în timpul serviciului, l-a întristat și revoltat pe Marian Godină.

Acesta a postat pe Facebook, imediat, după incident, o imagine cu mai mulţi poliţişti români care şi-au pierdut viaţa în timpul serviciului. Imaginile sale erau însoţite de mesajul „Unde se termină numărătoarea… pentru a fi apăraţi de lege“.

Acum, a revenit cu o nouă postare, în legătură cu acest caz, dar care are legătură mai mutl cu ministrul de Interne, Carmen Dan. Mai precis, își justifică refuzul de o acuza direct de moartea colegului său, dar are și câteva doleanțe și sfaturi la adresa sa.

„Dacă doamna Carmen Dan îi e antipatică cuiva, moartea unui polițist aflat în timpul serviciului reprezintă un moment prielnic, bazat pe emoția creată, pentru a-i cere acesteia demisia. De obicei fac asta cei interesați mai puțin de pierderea unui coleg și mai mult de câștigarea unui capital de imagine. Mi s-a cerut de către mulți colegi să postez ceva dur împotriva doamnei ministru. Am scris pe pagina ministrului un comentariu în care îi sugeram schimbarea legislației, asta pentru că stă în puterea dumneai să facă asta.

Nu am făcut asta în legătură directă cu ce s-a întâmplat cu colegul de la TF, deoarece îmi place să rămân rațional și cerebral. Acel caz, în care un tâmpit a omorât un polițist din senin, pe la spate, pentru că așa i-a trecut lui prin cap, nu poate fi pus pe spatele nimănui, nici măcar pe cel al ministrului de interne. Putea fi ministru de interne un absolvent de Harvard, un ministru extrem de competent. Ar fi schimbat asta cu ceva acea seară? Am fi putut avea legi ca în America. Ar fi fost altfel deznodământul? Nici asta nu cred. Dacă avea polițistul salariul mai mare, nu l-ar fi omorât descreieratul acela? Eu consider că ce s-a întâmplat acolo este un caz izolat, care nu are vreo legătură nici cu neregulile din MAI (Ministerul Afacerilor Interne – n.r.), nici cu faptul că avem un ministru care a fost secretară de școală generală, nici cu faptul că nu avem salariile foarte mari.

Se întâmplă uneori, ca din lipsă de personal, să lucrez singur în vreun post fix, dar în general lucrez cu încă un coleg. Cu toate astea, sunt momente în care sunt singur, că doar nu sunt siamez cu colegul meu. Deci e posibil să fiu planificat cu încă cinci colegi de serviciu și să fiu surprins de vreun cretin care are ca țel în viață uciderea unui polițist. E posibil să opresc un șofer care nu poartă centura, iar el să fie vreun urmărit general care crede că îl opresc pentru a-l duce unde îi e locul, iar când mă duc la el la geam să îmi tragă un glonț în cap. Știu, sună a film, dar nu e o variantă imposibilă. Acestea sunt riscuri pe care ni le-am asumat atunci când am ales să devenim polițiști, deși puteam opta pentru a deveni cofetari, brutari etc. Cam așa văd eu situația asta și cam de-asta am ales să nu „dau” în ministrul de Interne, folosindu-mă în mod abject de o tragedie de pe urma căreia o familie întreagă suferă.

Iar dumneavoastră, doamna ministru Carmen Dan, deși ați spus că nu aveți timp să citiți ce postează Godină pe Facebook, sper să începeți să faceți pentru polițiști ceva mai mult decât a adresa mulțumiri când ne facem treaba și condoleanțe când unul dintre noi piere, pentru că am impresia că doar asta faceți de când sunteți ministru.

Rămân la părerea că Statutul Polițistului trebuie schimbat, că avem nevoie de legi care să ne protejeze mai mult și că puteți schimba asta. Că aveți nevoie de timp pentru asta și că nu puteți face asta peste noapte, așa cum ați declarat, nu o cred, mai ales că știu că ați semnat o OUG chiar peste noapte, sau seară. Era chiar o OUG care proteja. Doar că îi proteja pe infractori, nu pe cei de partea legii”, a scris el.