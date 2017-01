Supraviețuitorii atacului din noaptea de Revelion din clubul Reina din Istanbul au povestit pentru presa locală clipele de groază prin care au trecut în încercarea de a scăpa din fața gloanțelor trase de atacator, informează Hurriyet Daily News.

Autoritățile au anunțat că cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața în urma atacului sângeros din clubul Reina de pe malul Bosforului din Istanbul, unde oamenii sărbătoreau trecerea dintre ani. Printre petrecăreți se afla și fotbalistul Sefa Boydaş, jucător al echipei Beylerbeyispor din Liga a III-a, care a povestit pentru AFP că ajunsese în club împreună cu doi prieteni cu 10 minute înainte să aibă loc atacul, iar momentele trăite acolo au fost de-a dreptul groaznice. El își amintește că unele persoane au leșinat de panică, după ce au auzit primele focuri de armă, iar oamenii au început pur și simplu să se calce în picioare și să se cațăre pe cadavre în încercarea disperată de a scăpa cu viață.

”Tocmai ne găsisem un loc, lângă uşă și era foarte mult praf şi fum. Apoi au început focurile de armă şi multe fete au leşinat. Ei spun că au murit 35 sau 40 de oameni, dar cred că sunt mai multe victime pentru că atunci când mergeam, oamenii se căţărau peste alţii”, a spus fotbalistul.

Boydaş a încercat inițial să scape ținându-și prietena de mâna, însă aceasta și sora ei mai mare. au leșinat. Elsusține că era imposibil să înțelegi ce strigă atacatorul, pentru că oamenii din club țipau înspăimântați și nu reușeai să auzi nimic.

”Chiar dacă ţipa, nici atunci nu ai fi auzit nimic pentru că ţipetele mulţimii erau de o sută de ori mai puternice”, a explicat Boydaş.

Peste 60 de ambulanţe au intervenit la locul atacului armat, iar paramedicii încercau să-i trateze pe răniţii îmbrăcaţi în haine de sărbătoare.

”Am venit aici ca să ne distrăm, dar totul s-a transformat imediat în haos şi într-o noapte de groază”, a declarat Maximilien, un turist italian.

Rudele celor care petreceau în local s-au adunat de la primele ore ale dimineţii în apropierea clubului Reina.

”Sora mea era înăuntru. Am primit un apel şi mi-a spus că este înăuntru. Am auzit focurile de armă. Nu am reuşit să dau de ea după asta”, susţine o femeie, înb timp ce o alta era fericită că fratele ei e în club, dar este bine și va ieși curând.

Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a tras mai multe focuri de armă. 39 de persoane, dintre care 16 străini, au fost ucise, iar alți 69 de oameni au fost răniți, au anunțat autoritățile.