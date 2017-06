Un supraviețuitor al incendiului devastator de la Grenfell Tower a povestit cum a reușit să coboare de la etajul 15 al turnului bloc devastat complet de incendiul care a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri, în urma căruia 30 de oameni au murit și alți zeci sunt încă dați dispăruți.

Mărturiile supraviețuitorilor incediului devastator sunt de-a dreptul sfâșietoare. Un bărbat în vârstă de 41 de ani a povestit pentru BBC News întreaga sa experiență marcantă. Vă prezentăm mai jos traducerea integrală cu mărturia bărbatului:

„Locuiesc la etajul 15 al Grenfell Tower. M-am mutat acolo cu doi ani în urmă. În jurul orei 12.45, în noaptea de miercuri, mă uitam la televizor, când am auzit bătăi puternice în ușă. Am auzit mai multe zgomote afară și în scurt timp am auzit alarma de incendiu din clădire. Am văzut cum fumul pătrunde în apartament și atunci am realizat că este un incendiu.

Am sunat la pompieri și mi-au spus să ies. Mi-au spus: „Pune un prosop umed în zona feței și ieși din bloc”.

Însă am deschis ușa, iar fumul era atât de dens, încât nu am putut. Am încercat de trei ori să ies din apartament și de fiecare dată fumul era prea dens. Am început să mă panichez. Am început să bat în geam strigând: ‘Ajutați-mă! Ajutați-mă! Sunt blocat!’.

Am încercat să deschid fereastra, însă m-am ars la mână în plasticul topit al mânerului.

Vedeam poliția afară și oameni care doar stăteau acolo. Am simțit că doar se uită la mine. Apoi am realizat că dacă nu ies, o să mor.

Am pus o bluză udă în jurul feței și am ieșit pe ușă, doar cu hainele de pe mine și telefonul. Fumul era dens și era atât de încins, încât nu am putut să respins, dar am continuat să merg.

Simțeam cum mă împiedic în întuneric. Mă împiedicam de cadavre. La un etaj, m-am împiedicat atât de rău, încât am căzut. Când m-am uitat, am văzut fața unui om decedat. Încă pot să-l văd.

Când am ajuns la etajul al treilea sau al patrulea, mă înecam și nu nuteam să respir. Am simțit că o să leșin. M-am prăbușit și apoi am simțit cum un pompier mă apucă. Am ajuns la spital, unde am fost tratat pentru intoxicare cu fum. Aveam atât de multă otravă în plămâni. Plângeam și îmi aminteam ce văzusem.

Acum nu mai am nimic și nu am unde să trăiesc, însă consiliul a plătit pentru o cameră la Earl’s Court în Londra, unde stau acum.

Nu pot să cred că sunt în viață. Nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat și cât de traumatizant a fost. Știu că nu voi mai sta niciodată într-un bloc turn.

Simt că sunt norocos să fiu în viață, însă sunt devastat pentru cei care au fost răniți și și-au pierdut vițeile. Viața este atât de scurtă, știu că de acum o să-mi văd mai des familia și prietenii și că voi aprecia viața pe care o am.Nu ar fi trebuit să fiu astăzi aici, însă sunt, iar pentru asta sunt recunoscător”, a scris Christos Fairbairn, în vârstă de 41 de ani.

