Meci istoric la competiția națională de biliard în scaun rulant: Henrik Larsson, de șase ori campion mondial, vs campioana noastră, Sonia Simionov / FOTO

Meci istoric la competiția națională de biliard în scaun rulant: Henrik Larsson, de șase ori campion mondial, vs campioana noastră, Sonia Simionov.

Campionul mondial en titre la biliard în scaun rulant, Henrik Larsson, și Sonia Simionov, campioană națională a României la billiard, au suținut un meci demonstrativ spectaculos sâmbătă, la competiția națională de biliard în scaun rulant, cel mai mare eveniment sportiv de acest gen pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

Meci istoric la competiția națională de biliard în scaun rulant. Adrian Mocanu, campion

Dotată cu premii în valoare de aproape 10.000 de euro, competiția a fost câștigată de ploieșteanul Adrian Mocanu, în vârstă de 34 de ani. La concurs au participat aproape 70 de participanți cu dizabilități locomotorii din toată țara, cu vârste cuprinse între 15 și 60 de ani.

Aflat în premieră în România, suedezul Henrik Larsson este de șase ori campion mondial la billiard în scaun rulant, pozitie pe care o deține și în prezent, și de 12 ori campion european.

”Poți să te autodepășești oricând dacă pui bucurie în ceea ce faci”, spune Henrik, un învingător prin excelență. “Îmi place România, îmi place spiritul balcanic din Europa de Est, muzica și atmosfera”. Henrik joacă în mod curent cu jucători care nu au dizabilități locomotorii, câștigând la competiții precum Eurotours, Kremlin Cup sau Pool World Series. Cântă la chitara și pian încă de la vârsta de 6 ani, adoră filmele, dar cel mai mult timp îl alocă familiei: viitoarea sa soție, Linda, și cei 4 copii.

Irina Văcărean, Președinta Asociației Sportive Mereu Împreună pentru Oameni: “Am fost profund impresionată de voința lui Henrik, de dragostea lui de viață. Este un adevărat exemplu de consecvență și determinare, și o inspirație pentru viitoarele proiecte. Pe lista noastră de priorități se află înființarea unui centru de traininguri motivaționale pentru persoanele cu dizabilități locomotorii cauzate de accidente. Pe termen lung, ne dorim transformarea biliardului în scaun rulant în sport paralimpic în România. Mulțumesc sponsorilor și partenerilor care an de an se strâng tot mai mulți în jurul nostru”.

Adrian Mocanu (câștigatorul primului loc): “Sunt foarte fericit c-am câștigat, e pentru prima dată când particip la o asemenea competiție, am mai jucat biliard foarte rar. Îmi plac sporturile, fac baschet de performanță în echipa națională a României în scaun rulant și înot. În finală am jucat împotriva celui mai bun prieten al meu, un jucător mult mai experiment, și am invins doar datorită stăpânirii de sine. Biliardul e un joc al minții, dar mai ales al curajului. Multumesc organizatorilor pentru tot!”.

Mihai Alexandru Manea (15 ani): “Am luat premiul pentru cel mai tânăr și mai perseverent concurent. Bucuria cea mare este ca am primit ca premiu un scaun rulant tip sport, special pentru competiții sportive. În afară de billiard, mai joc sah și sunt pasionat de computere”.

Cornel Deaconița (participant): “Până în ‘89 nu găseam tacuri, doar cozi de mături. Am început să joc billiard cu prietenii. Acum e unul dintre sporturile mele preferate. În Galați e o singură sala de billiard în care pot intra cu scaunul rulant. Mai joc tenis de masă, practic tir cu pistolul, dar marea mea pasiune e tirul cu arcul (sunt campion național la Recurve la persoane cu dizabilități – 2016). Le urez organizatorilor să mai facă această competitie și la anul, este unul dintre cele mai mari evenimente la nivel național, vin participanți din toate județele. Sportul ne unește!”.

Marinela Ion (participant): “E pentru prima dată când încerc să joc billiard, și spre surprinderea mea, îmi place foarte mult! Am ajuns în semifinală! M-a prins, deși nu cred în noroc. Momentele când ieșim în cadru organizat, la asemenea activități, sunt cele mai frumoase, pentru că altfel ne strângem rar împreună. Cred că o să mă întorc și singură să joc billiard. Mi-ar plăcea să facem și stagii de pregătire, antrenemente, tabere. Soțul meu, de asemenea în scaun rulant, participă și el la concurs”.

Competiția Națională de Biliard în Scaun Rulant, eveniment ajuns la a treia ediție, se desfășoară sub egida Consiliului Național al Dizabilității din România (CNDR) și a Direcției de Sport si Tineret a Municipiului București.