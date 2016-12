Medicul pediatru de 91 de ani care scrie poezii arată că este încă îndrăgostit de viață, deși a trăit drame sfâșietoare. Alexandra Zahariadi avea doar 18 ani, când mama i-a fost împușcată în fața ei de ruși. A fost greu încercată de viață pentru a rămas singură, fără soț și fără copil. După mai bine de 34 de ani de pediatrie, Alexandra Zahariadi a început să scrie poezii.

A venit pe lume în Galați într-o familie de greci. O bună parte a copilăriei, Alexandra a petrecut-o la Izmail, în sudul Basarabiei, unde părinții ei aveau moșie, scrie turnulsfatului.ro. Tatăl ei a murit pe când avea doar 14 ani. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, s-a refuziat la o măsușă în Buzău, iar, în 1944, și-a văzut mama murind, împușcată de un rus.

„Din trei persoane care erau în cameră, doi au fost împușcați. Singura supraviețuitoare am rămas eu. M-au legat fedeleș, mi-au cerut bani și avere. Am dat tot ce mi s-a cerut și am rămas în viață.”, a povestit Alexandra Zahariadi. (foto)