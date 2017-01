Incendiul din clubul Bamboo a redeschis din nou răniile celor care și-au pierdut persoanele dragi în tragedia Colectiv. Printre aceștia se află și tatăl lui Alexandru Iancu, unul dintre cei 64 de tineri frumoși care au pierit în incendiul devastator din octombrie 2015. Acesta și arătat indignarea și și-a strigat durerea în mesaje cutremurătoare,pline de revoltă, postate pe pagina sa de Facebook.

„După un an și trei luni un nou club arde în București. Din fericire, de data asta avem doar răniți ușor.

Din păcate, și acum răniții au ajuns parțial cu ambulanțele, dar și cu ” mijloace proprii ” .

Din păcate, am auzit din nou celebra declarație ” avem de toate , nu ne trebuie nimic ” , venita de la un spital. Din păcate asta este rezultatul măsurilor luate după Colectiv. 80 % din localurile din România funcționează fără autorizații. De ce ? Pentru că statul român este un stat impotent format din indivizi incapabili să construiască o legislație simplă. Atâta timp cât toți funcționarii din tara asta se vor gândi doar la șpagă, atâta timp cât totul funcționează după bunul plac al fiecăruia, atâta timp cât guvernanții noștri sunt interesați de hoții și de salvarea hoților vom avea noi și noi dezastre”, a scris acesta.

„După Colectiv, fiecare decedat din astfel de incendii este al vostru”

„După Colectiv, fiecare decedat din astfel de incendii este al vostru. Este crima voastră a celor care nu sunteți în stare să faceți ordine în țara asta, a celor care din lăcomie și prostie puneți în pericol viața copiilor noștri, viața noastră. Vreau să văd reacția parlamentarilor, vreau să vad reacția guvernului, vreau să văd reacția primarilor și a consilierilor, toți proaspăt aleși, toți garanți ai vieții, sănătății și bunăstării noastre. În rest, totul este bine, vom avea un nou club mai mare și mai frumos”, scrie Eugen Iancu

„Asa cum era de așteptat autoritățile știau. Știau primarii, știau cei de la IS , știau administratorii clubului și știm și noi toți. În România, după Colectiv, singura decizie luata a fost aceea de a se plasa răspunderea pentru funcționarea unui local administratorului localului. În rest, nimic. Statul prin reprezentanții săi trec periodic și dau câte o amenda de 2.500 lei și un avertisment. 2.500 lei amenda la 3 luni pentru un club ????? Domnii primari ai sectorului 2 se bâlbâie , domnii de la ISU se bâlbâie. Ne povestesc despre diferența dintre autorizație și aprobare , despre cum își fac ei datoria și respecta legea. Dar despre diferența dintre viață și moarte ? Dar despre diferența dintre civilizație și disperarea de a mai fura ceva ? Despre asta când vom discuta băi, criminalilor”, își mai arată acesta revolata într-un alt mesaj.

„Se tot întâmplă. Focul nu stă. Doar politicienii noștri dorm și visează la banii pe care trebuie să îi fure în următorii 4 ani. Primarii se bâlbâie, ISU se bâlbâie, se construiește haotic cu autorizații date pe șpagă, se aprobă funcționarea localurilor pe șpaga. ISU spune că a amendat. Da, domnilor, știm cum funcționează lucrurile, vă duceți în control și tăiați o chitanță și un proces verbal. Este o șpaga pe care statul român o ia mascat. Dar oamenii mor, iar asta nu interesează pe nimeni. Toți sunt acoperiți, nimeni nu răspunde”, a mai adăugat acesta.

38 de persoane rănite

Bucureștiul s-a trezit pe 21 ianuarie cu un incendiu în clubul Bamboo. Focul a izbucnit, sâmbătă dimineață, în jurul orei 04.00, la clubul Bamboo din Capitală, în care se aflau aproximativ 300 de persoane. Potrivit ultimelor informații, 38 de persoane au fost rănite, iar una este în stare gravă.

La nivelul MAI s-a activat o linie telefonică, 021.206.40.50, unde rudele celor care s-au aflat în clubul Bamboo pot suna pentru a obţine informaţii despre persoanele transportate la spital. De asemenea, oricine deţine informaţii despre alte posibile victime este rugat să sune la numărul anunţat.

Incendiul din clubul Bamboo, la un an de la Colectiv

Tragedia are loc la doar un an și trei luni de la incendiul din Colectiv. Vineri seara, pe 30 octombrie, artificiile aprinse în timpul concertului trupei Goodbay to Gravity au cauzat moartea a 64 de tineri aflați în clubul Colectiv din Bucureşti. Alte câteva zeci au supraviețuit, însă trăiesc zi de zi cu rănile rămase, cu inimile îngreunate de dorul celor pe care i-au pierdut.

SUMAR: