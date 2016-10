Meteo. Cum va fi VREMEA la început de săptămână

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele zile. Potrivit acesteia, vremea va deosebit de rece pentru această perioadă.

PROGNOZA METEO pentru LUNI



IN TARĂ

Vremea va fi deosebit de rece . Cerul va fi variabil in regiunile estice, iar după-amiază si noaptea partial si in cele centrale si de sud-est, dar va prezenta innorări in restul teritoriului. In cursul zilei va mai ploua slab in Oltenia, pe spatii restranse in Muntenia, Crisana, Transilvania si doar izolat in celelalte regiuni. La munte, in special in Carpatii Meridionali, trecător va ninge slab. Vantul va avea unele intensificări indeosebi ziua in sudul si sud-vestul tării, cu viteze mai mari in zona montană a Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 6 si 13 grade, iar cele minime intre -3 si 7 grade, mai scăzute in estul Transilvaniei spre -8 grade. Noaptea se va forma brumă local in nord-est, in depresiuni si pe spatii mai mici in rest , iar in zonele joase de relief, vor fi conditii de ceată.

LA BUCURESTI

Vremea va fi deosebit de rece pentru această dată. Cerul va avea innorări in prima parte a zilei cand trecător va ploua slab, apoi va fi partial noros. Pe parcursul zilei vantul va sufla moderat, cu unele intensificări. Temperatura maximă va fi de 10…11 grade, iar cea minimă se va situa in jurul valorii de 2 grade.

PROGNOZA METEO pentru MARȚI

LA BUCURESTI

Vremea va rămane deosebit de rece. Cerul va avea innorări, dar conditiile de ploaie vor fi extrem de mici. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maximă va fi de 11…12 grade, iar cea minimă de 4…6 grade.