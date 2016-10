Michelle Obama, spectaculoasă la ultimul dineu la Casa Albă

Prima doamnă a Statelor Unite, Michelle (52 de ani), a atras toate privirile într-o rochie demnă de covorul roșu, la ultimul dineu de stat, organizat de soții Obama la Casa Albă.

Aceasta a arătat spectaculos, într-o rochie lungă, roz-aurie, semnată de atelierul Versace, când și-a făcut apariția, alături de soțul ei, Barack Obama, să-i primească la dineu pe premierul Italiei, Matteo Renzi, și soția acestuia, Agnese Landini.

Cel de-al doilea mandat al lui Barack Obama la Casa Albă se apropie de final, însă Michelle continuă să bifeze cu succes ultimele sale apariţii în calitate de primă doamnă, impresionând cu alegerile ei vestimentare.

.@POTUS and @FLOTUS just welcomed PM @matteorenzi & Mrs. Agnese Landini to their final State Dinner. Buona sera! https://t.co/QcmYNPgjxM

— The White House (@WhiteHouse) October 18, 2016