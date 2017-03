Mihaela Rădulescu, mesaj de mulțumire la adresa unui coleg. Mihaela Rădulescu este în juriul emisiunii Românii au talent, alături de Florin Călinescu, Andra și Andi Moisescu și prezintă împreună cu simpaticul Cabral emisiunea Uite cine dansează, ambele difuzate de Pro Tv.

Florin Călinescu se află și în juriul acestei emisiuni, iar Mihaeala este cea mai bucuroasă că poate colabora și aici cu mentorul, prietenul și colegul său.

Ea n-a uitat nimic din ce e însemnat Florin Călinescu pentru cariera sa și a ținut să le spune asta fanilor și prietenilor, pe pagina ei de Facebook.

“Cine are nevoie de Florin Călinescu? Noi, ca popor…Îi datorez multe lui Florin Călinescu – începuturile mele în Pro TV, învățături pe parcurs, lecții de viață pe alocuri… Am numărat 20 și ceva de ani de când ne știm… În tot acest timp am adunat date despre Florin și am decis să vin cu un prim raport… Este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat Pro TV-ului, de la origini încoace.

Este, indubitabil, Regele divertismentului românesc. Este cel mai talentat român cu care am avut șansa de a lucra și poate unul dintre cei mai profunzi și mai consistenți oameni pe care i-am întâlnit. Umor, farmec, minte sclipitoare, instinct de succes, cultură și de bibliotecă, dar și de stradă, poezie pe dinăuntru, dar și proză pe înțelesul tuturor. E unic și irepetabil. E viral și nu vrea să fie virtual. Nici n-ar avea motive, căci e… Florin Călinescu. Atât, deocamdată. Revin, dacă mai e nevoie de lămuriri:). Mulțam, Florine!”, a scris Mihaela Rădulescu.

Revenind la Românii au talent, Beniamin Dumbrăvan a primit Golden Buzz de la Florin Călinescu, în ediția din 17 martie, pentru un moment extraordinar de beatbox, la doar 14 ani!

Un alt Golden Buzz spectaculos a fost dat în ediția din 1o martie! Lorelai Moșneguțu, fata fară mâini care cântă la pian, a ajuns şi ea direct în semifinală la Românii au talent.

Mihaela Rădulescu a fost cea care a apăsat butonul și nu regretă niciun moment decizia sa. Ce i s-a întâmplat Mihaelei Rădulescu după ce a trimis-o în semifinale pe Lorelai Moșneguțu, fata fară mâini care cântă la pian. „Mi s-a înroșit telefonul”.

Micuța de doar 11 ani din Târgoviște, care este susținută și de Codin Maticiuc, i-a impresionat e toți cei prezenți cu povestea ei de viață. Alberta Moșneguțu, sau Lorelai, cum îi place să fie numită, s-a născut fără mâini, fără femur la ambele picioare și încă de la naștere, copila a fost diagnosticată cu sindromul plurimalformativ.