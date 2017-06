Filmul ”Moartea domnului Lăzărescu” a fost inclus pe lista celor mai bune 25 de filme realizate în secolul XIX. Potrivit clasamentului realizat de publicația The New York Times, filmul lui Cristi Puiu se clasează pe locul 5 în acest top.

”Moartea domnului Lăzărescu” lansat de regizorul român Cristi Puiu în 2005 este considerat de jurnalistul şi criticul de film Anthony Oliver Scott drept ”o senzație”.

”Titlul este un spoiler. Când îl întâlnim la început pe Dante Lăzărescu, un pensionar din bucurești în ârstă de 60 de ani (deși pare mai bătrân) el se plânge de fureri de stomac. După două ore și jumătate – mai mult sau mia puțin în timp real- el părăsește această lume, fără a fi plâns de nimeni”, scrie criticul.

El adaugă că La Festivalul de Film de la Cannes, Moartea domnului Lăzărescu a fost ”o senzație”. ”’Ai văzut filmul românesc de trei ore? Omule, trebuie să-l vezi’. Și toate astea pe bună dreptate. Filmului lui Puiu a fost un semn timpuriu al înfloririi cinematografiei românești care a culminat cu producțiile unor regizori tineri precum ”4 luni, 3 saptamni și 2 zile” a lui Crisian Mungiu și ”Polițist adjectiv” al lui Corneliu Porumboiu”, a mai scris Scott.

”Acest film este o fabulă metafizică de groază şi cu umor negru deghizată într-o tragedie din viaţa de zi cu zi”, a concluzionat criticul.

Pe primele locuri în top se află filmele ”There Will Be Blood” (regizat de Paul Thomas Anderson, 2007), ”Spirited Away” (Hayao Miyazaki, 2002), ”Million Dollar Baby” (Clint Eastwood, 2004) şi ”A Touch of Sin” (Jia Zhangke, 2013).

Clasamentul este continuat de filmele: ”Yi Yi” (Edward Yang, 2000), ”Inside Out” (Pete Docter şi Ronnie del Carmen, 2015), ”Boyhood” (Richard Linklater, 2014), ”Summer Hours” (Olivier Assayas, 2009), ”The Hurt Locker” (Kathryn Bigelow, 2009), ”Inside Llewyn Davis” (Joel şi Ethan Coen, 2013), ”Timbuktu” (Abderrahmane Sissako, 2015), ”In Jackson Heights” (Frederick Wiseman, 2015), ”L’Enfant” (Jean-Pierre şi Luc Dardenne, 2006) şi ”White Material” (Claire Denis, 2010).

Ultimele filme din clasament sunt ”Munich” (Steven Spielberg, 2005), ”Three Times” (Hou Hsiao-hsien, 2006), ”The Gleaners and I” (Agnès Varda, 2000), ”Mad Max: Fury Road” (George Miller, 2015), ”Moonlight” (Barry Jenkins, 2016), ”Wendy and Lucy” (Kelly Reichardt, 2008), ”I’m Not There” (Todd Haynes, 2007), ”Silent Light” (Carlos Reygadas, 2008), ”Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (Michel Gondry, 2004) şi ”The 40-Year-Old Virgin” (Judd Apatow, 2005).