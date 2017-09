VIDEO EXCLUSIV | Monica Davidescu luptă pentru copiii orfani alături de părintele Andrei Drăgan. Fac o casă pentru 20 de micuți

Monica Davidescu este implicată activ într-o campanie umanitară. Vedeta și alți artiști și oameni de bine s-au alăturat părintelui Andrei Drăgan de la parohia Nefliu, Măgurele, care construiește o casă care urmează să devină „acasă” pentru 20 de copii orfani.

Am prins-o pe actrița Monica Davidescu, în vârstă de 45 de ani, în pauza de masă, la Teatrul Național din București, acolo unde încântă publicul de ani de zile cu rolurile pe care le interpretează. Se afla între repetiții pentru spectacolul „Livada de vișini”.

Naturală, sinceră și mereu cu zâmbetul pe buze, actrița ne-a primit în cabina sa de machiaj, acolo unde, seară de seară, lasă deoparte grijile omului Monica Davidescu, pentru a-i face loc actriței Monica Davidescu, cea capabilă să-i facă să râdă, să-i facă să plângă și să-i emoționeze pe spectatorii care vin să o vadă intrând în pielea unui personaj fie el din literatura clasică, fie din dramaturgia contemporană.

Omul Monica Davidescu ne-a vorbit despre o acțiune caritabilă în care este implicată în acest moment. Este vorba despre ajutuncopil.ro.

„Ajut un copil este o campanie în care am intrat pe nesimțite. Un amic de-al meu, un amic de-al altui amic, e un lanț aș putea spune, m-a contactat și m-a întrebat dacă n-aș vrea să mă alătur acestei campanii. Am zis că e vacanță, în vacanța mea nu sunt obligată să merg nici într-o parte, nici în alta, deci da. Am ajuns la Măgurele, l-am cunoscut pe părintele Andrei Drăgan, care a adoptat cei trei băieței, frați, are și el o fetiță biologică, am aflat povestea, am aflat stadiul construcției, am văzut câți oameni sunt implicați, o mână – vrei 10-15. Am zis cum să facem, să conștientizăm întâi , să aducem în conștiința societății că această casă este în construcție, că va exista, că aici vor crește 20 de copii care vor fi în grija părintelui și a noastră. Am mers la primărie, primăria fiind cea care a dat banii pentru construcție până acum, parohia de acolo a dat pământul pe care s-a construit această casă și lucrurile au început.

Numai că nu putem să așteptăm ca această construcție să se facă încet încet și atunci primul lucru a fost să găsim sponsori care au materiale de construcție, care au posibilitatea să ajute să se termine această construcție și copiii să se mute în casă. Apoi, ne-am gândit să facem un eveniment și atunci a venit ideea cu sportul, sportul e sănătos, de aici ideea de a face un cros. Cu un an înainte, echipa de fotbal de acolo a reușit să-l aducă pe Gică Hagi, care a venit, a participat tot spre folosul acestei campanii. De aici ne-a venit ideea cu crosul, că toată lumea aleargă. Avem și premii pentru cei care aleargă. Apoi ne-am gândit să facem și un spectacol gratuit. Primarul a spus că ne dă aula facultății de acolo gratuit. Eu am spus că o să vin cu naționala de fotbal a artiștilor, era și soțul meu atunci cu mine. Eu și soțul meu mi-am luat această sarcină de a face spectacolul”, a declarat actrița, în exclusivitate pentru Libertatea.

Monica Davidescu ne-a vorbit și despre asistenții maternali, care vin în ajutorul copiilor abandonați și care se atașează de aceștia.

De asemenea, cu ochii în lacrimi, actrița ne-a mărturisit că fiica ei și a lui Aurelian Temișan, Dora, a crescut împrietenindu-se cu copii luați în grijă de asistenți maternali.

„Fetița mea, Dora, a crescut cu Andi, cu Olivia, cu Tudorică, cu Laurențiu, rând pe rând. fetița mea are acum șase ani. În acești ani, ea și-a rupt sufletul de șase ori, nu – de patru ori. Și l-a rupt rău de tot. Și o ia de fiecare dată de la capăt”, ne-a mărturisit ea.

„Părintele își dorește, știind că în orfelinate sunt frați părăsiți din diverse motive, că unii au părinți denaturați, că alții au părinții morți, plecați, cazuri sunt foarte diferite, sunt familii de doi, de trei frați, pe care practic încearcă să-i țină împreună. Nu i-am cunoscut pe copiluți. Părintele a mers în mai multe orfelinate, a văzut că sunt foarte mulți copii, într-o legătură strânsă cu cei de la birourile de adopție, va reuși să primească la el în casă acești copii, în funcție de cine are mai mare nevoie să fie în această casă. E interesant de urmărit traseul, în următorii 20 de ani. Cum ajung copiii aici, cât de mici sunt, cum cresc, ce se întâmplă, cum ne implicăm în viața lor fiecare, cum ajung să meargă la școală, cum iubesc sau nu iubesc școala, merg la facultate sau nu merg, se însoară, se mărită, fac copii, merg la casa lor. Să urmărești un astfel de traseu cred că este o poveste foarte interesantă”, ne-a detaliat Monica Davidescu.

Întrebată cât de mult a ajutat-o imaginea în găsirea unor sponsori pentru proiectul Ajut un copil, Monica Davidescu a dezvăluit:

„Mie îmi este rușine să mă duc la o discuție de sponsorizare. Pentru asta sunt niște oameni care asta fac, au niște contracte, promit niște lucruri. Eu sunt pe parte de imagine-spectacol. Nu-mi place să se vorbească despre mine pentru această campanie, pentru că suntem 15 oameni la fel de importanți. Niciunul nu este mai impoirtant decât celălalt. Aș spune doar că energia părintelui, nu m-am dus la biserică la părinte, nu am văzut nicio slujbă, am intrat în casa dumnealui și i-am văzut doar atunci, deci nu pot spune că este duhovnicul meu, că-l cunosc foarte bine, deci energia lui, adevărul și realitatea cu care ne înconjoară – că nu ne vorbește din Biblie, nu ne spune de ce fapte să facem sau nu știu ce, ne spune mă fraților e normal așa, e normal să ne implicăm, și eu cred același lucru – e normal să ne implicăm, e normal să ne asumăm responsabilitatea pentru ceva”.

„Pe 9 septembrie facem acest eveniment ca o sărbătoare a orașului Măgurele, pentru ca oamenii din acest oraș să conștientizeze existența casei și a acestor copii. Și le spunem, totodată, că suntem apoape și că vor urma mai multe evenimente în această casă. Pe 9 septembrie, la ora nouă oamenii se strâng, la 9:30 se dă primul star. Sunt starturi diferite pentru copii, pentru adolescenți, pentru maturi. Se dă startul. îi așteptăm pe oameni să termine, bem apă frumos, ne relaxăm, poate facem cunoștință la start și cu Maricica Puică și cu Valeria Răcilă. După care intrăm în aulă, cei care au concurat, cei care sunt spectatori, oferim premii câștigătorilor”, a încheiat actrița.

Are cățelușa bolnavă

„Mă uitam la cățelușa mea bolnavă. Are aproape 16 ani. pentru un cățel, este un cățel foarte bătrân. Bolile de bătrânețe sunt adăugate unui cancer Hodkin, unei boli autoimune. În fiecare săptămână mă duc cu ea la doctor. În fiecare zi trebuie să-i dau mâncare, să-i curăț, miroas, are anumite tabieturi, nu mai vede, nu mai aude. E foarte greu de întreținut, dar mă gândeam: de fapt asta este lecția mea și asta ar trebui să îi învăț pe ceilalți, cum să îți asumi responsabilitatea pînă la capăt. Când era tânără și o iubeam, și alergam și ne jucam, nu erau eu cea fericită? Acuma trebuie să am grijă de ea, pentru că ea mi-a adus atâția ani fericire și în ultimii 3 ani… asta e. Așa ar trebui să îi învățăm pe copiii noștri să-și asume responsabilitatea pentru părinții lor, care îmbătrânesc, au nevoie de mai multe lucruri, care miros urât, care se îmbolnăvesc, care au nevoie de mai multă îngrijire”, ne-a dezvăluit vedeta.