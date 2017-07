Monica Niculescu a povestit cum s-a format echipa cu taiwaneza Hao-Ching Chan, alături de care jucătoarea din Slatina joacă sâmbătă seară finala probei feminine de dublu de la Wimbledon.

“Cred că ea m-a întrebat să jucăm împreună, nici nu mai știu. Dar a fost o mică problemă, pentru că nu știam cine stă pe rever. Eu toată viața am stat pe rever la dublu, ea toată viața a stat pe rever și ne tot gândeam cine să stea pe rever.

Am rămas eu pe dreapta și am încercat așa să scoatem cumva meciurile. Cred că o singură dată am jucat pe partea dreaptă toată viața. Dar ce să zic, merge! Totul a fost nou pentru mine, pentru că te poziționezi altfel pe teren când schimbi partea: și la voleu și la retur.

Cu Cepede și Raluca Olaru, în primul tur, mă gândeam foarte mult la fiecare minge, nu era ca de obicei, când știu ce am de făcut. Mă bucur că a avut încredere în mine să stau eu dreapta și că am reușit cumva. Ne și antrenăm foarte bine, facem teme, exerciții, lucrăm bine și îmi place mult de ea, e foarte profesionistă.

Am învățat din meciul de la Eastbourne, am văzut ce nu merge, hai să lucrăm… Foarte bine. Am avut și timp pentru asta, că am ieșit la simplu.”, a spus Monica pentru site-ul treizecizero.ro.

Monica le cunoaște bine pe adversarele din finală, rusoaicele Makarova și Vesnina.

“Am jucat de multe ori cu ele: la US Open, în Canada cu Simona… sunt solide, servesc bine, dau bine în minge. Să vedem cum va fi sâmbătă, deocamdată vreau să mă bucur de moment. Va fi dificil, dar vreau să mă bucur de el. Să vedem ce-o să fie. Trebuie să ne recuperăm, să fie ok cu spatele și o să dăm tot ce putem.”