MTV Video Music Awards 2017. Marele câștigător al ediției

MTV Video Music Awards 2017 a ajuns la final. Kendrick Lamar și Ed Sheeran au câștigat cele mai importante premii la gala desfășurată duminică în Los Angeles, însă Taylor Swift, care a fost absentă de la ceremonie, și Pink au dominat show-ul, informează Reuters.

Cântărețul și compozitorul britanic Ed Sheeran a fost votat artistul anului. Rapperul din California, care a fost nominalizat la opt categorii, a plecat acasă cu șase statuete, inclusiv cea pentru videoclipul anului și cel mai bun videoclip hip-hop pentru „Humble”, potrivit Agerpres.

MTV Video Music Awards 2017 și-a desemnat câștigătorii

Gazda VMA a fost vechea rivală a lui Swift, Katy Perry, care și-a făcut apariția din tavan îmbrăcată într-un costum spațial și a încheiat show-ul, după trei ore, interpretând single-ul „Swish Swish” cu Nicki Minaj.

Pink, câștigătoarea premiului Vanguard Award 2017, a ținut un discurs mișcător despre frumusețe și acceptare, dedicat fetei sale în vârstă de 6 ani, Willow, care s-a aflat în sală. „Draga mea, noi nu ne schimbăm”, a spus cântăreața. „Noi luăm nisipul și carapacea și facem o perlă și ajutăm alți oameni să se schimbe astfel încât să poată vedea alte feluri de frumusețe”, a adăugat ea.

Lista completă a câștigătorilor

Videoclipul anului: Kendrick Lamar — ”Humble”

Artistul anului: Ed Sheeran

Cel mai bun artist nou: Khalid

Cea mai bună colaborare: Zayn & Taylor Swift — ”I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)”

Cel mai bun videoclip pop: Fifth Harmony ft. Gucci Mane — ”Down”

Cel mai bun hip-hop: Kendrick Lamar — ”Humble”

Cel mai bun videoclip dance: Zedd & Alessia Cara — ”Stay”

Cel mai bun videoclip rock: Twenty One Pilots — ”Heavydirtysoul”

Cea mai bună luptă împotriva sistemului: Logic ft. Damian Lemar Hudson — ”Black SpiderMan”, The Hamilton Mixtape — ”Immigrants (We Get the Job Done)”, Big Sean — ”Light”, Alessia Cara — ”Scars To Your Beautiful”, Taboo ft. Shailene Woodley — ”Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL”, John Legend — ”Surefire”

Cea mai bună cinematografie: Kendrick Lamar — ”Humble”

Cea mai bună regie: Kendrick Lamar — ”Humble”

Cea mai bună regie artistică: Kendrick Lamar — ”Humble”

Cele mai bune efecte vizuale: Kendrick Lamar — ”Humble”

Cea mai bună coreografie: Kanye West — ”Fade”

Cea mai bună editare: Young Thug — ”Wyclef Jean”

Piesa verii: Lil Uzi Vert — ”XO Tour Llif3”

Premiul The Michael Jackson Video Vanguard Award: Pink

