A murit producătorul tv Bruce Lansbury. Avea 87 de ani

A murit producătorul tv Bruce Lansbury. ratele celebrei actriţei Angela Lansbury, vedeta serialului Verdict: crimă. Acesta avea 87.

A murit producătorul tv Bruce Lansbury, după o lungă bătălie cu boala Alzheimer, a dezvăluit fiica sa, Felicia Lansbury Meyer, pentru The Hollywood Reporter. Bruce Lansbury a colaborat cu Paramount Television încă din anii 1960, ca producător pentru mai multe seriale, printre care The Brady Bunch; Happy Days; The Odd Couple; Love, American Style sau Petrocelli, potrivit România tv.



Lansbury a demonstrat aplecare spre genul SF şi fantasy, ceea ce l-a dus spre seriale ca Mission: Impossible (1969-72), Wonder Woman (1977-79), Buck Rogers in the 25th Century (1979-80) şi Knight Rider (1985-86). A produs aproape 90 de episoade din celebrul Verdict: crimă, parte din ele scrise chiar de el, serial în care a jucat sora sa, îndrăgita Angela Lansbury.