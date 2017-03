Ce fotbalistă avem! Nina Anca face perfect stop pe piept! Și nu doar atât! | VIDEO

Ce fotbalistă avem! Nina Anca face perfect stop pe piept! Și nu doar atât! ”Am început fotbalul târziu, la 21 de ani. Am făcut handbal până la această vârstă”, explica Nina Anca (29 de ani), într-un interviu pentru Libertatea.

Prezentă în lotul național. ea a decis. la un moment dat, să boicoteze prima reprezentativă, ”din cauza selecției incoerente”. A jucat la CS Brazi, Fairplay, la Târgoviște și la Craiova, iar acum e la Navobi Iași (locul 5 în Superligă, din 10 echipe; 17 puncte în 10 meciuri).

Nina lucrează la o firmă de mentenanță IT, are carnet de antrenoare, e jucătoare, arbitru, arbitru, masterand ANEFS și lider de sindicat în AFAN!

”E greu financiar, dar nu aş putea renunţa la sport. Fotbalul e viaţa mea!”, spune Nina, care are o abilitate excepțională de a jongla cu balonul. Ține cu Steaua și cu FC Barcelona, îi place Leo Messi și ar fi putut fi lejer model.



”Provin dintr-o familie numeroasă dintr-un sătuc al Județului Prahova. Am ajuns la Ploiești la vârsta de 14 ani. Am absolvit Colegiul Tehnic Lazăr Edeleanu, apoi am decis să mă înscriu la facultatea de Educație Fizică și Sport. Am terminat și Masterul. Sunt vicepreședinte AFAN, am absolvit cursurile Licenței B UEFA de antrenori”;

”Am practicat handbal pe perioada junioratului. Nu am putut continua din pricina situației materiale, nu am avut familia aproape și m-am descurcat singură, cu foarte multe sacrificii și muncă, dar nu regret. Fotbalul a apărut în liceu, unde am și câștigat numai locul 1 la toate edițiile, după care am aflat că exista echipe de fotbal feminin în campionatul romanesc și am decis să mă înscriu la echipa nou înființată din Ploiești”;

”Cea mai bună perioadă a mea din toate punctele de vedere a fost la echipa FC Brazi. Timp de 4 ani a fost familia mea, o unitate de grup cum rar întâlnești în ziua de azi, practic era a doua mea casă, chiar dacă asta a necesitat să fac naveta de la București la Ploiești aproape zilnic”;

”Am acceptat să joc laNavopbi Iași tocmai din pricina faptului că vreau să fac performanță!”;

”În liceu toată lumea îmi spunea Hagi”;

”Consider un eșec faptul că nu am jucat niciodată într-un meci oficial îmbrăcată în tricoul lotului național, cu toate că mi-am dorit enorm să fac acest lucru pentru tara noastră”;

Care este echipa/echipele și jucătorul/jucătorii tăi preferați?

Steaua- Tamaș

Barcelona- Messi

Care sunt hobby-urile tale?

Sportul, fără de care nu pot sa trăiesc, călătoriile, cititul, muzica, cinematografia și, bineînțeles, shopping-ul

Care este visul vieții tale? Numește trei lucruri pe care ai vrea să le faci neapărat în viață?

Să îmi construiesc o familie de neclintit

Să fac performanță în fotbal, fie ca jucătoare, fie ca antrenoare

Să scriu o carte despre parcursul vieții mele.

Dacă ar fi să naufragiezi pe o insula pustie, care sunt cele trei lucruri de care nu ai vrea să te despărți?

Telefonul, o carte și o minge

Dacă ai avea 1 milion de euro, ce ai face cu ei?

Nu mă pot abține să nu râd! Jumătate aș depune în bancă și jumătate aș investiîîn imobiliare

