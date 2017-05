Nou record pe Everest. O femeie a urcat muntele de două ori in 5 zile

Deși pentru majoritatea alpiniștilor, scalarea Muntelui Everest doar o singură dată este realizarea unei vieți, Anshu Jamsenpa, o mamă a doi copii, 38 de ani, a făcut-o de două ori în mai puțin de o săptămână.

Femeia indiană a reușit cea mai rapidă dublă ascensiune a Everestului, devenind prima femeie care reușește să ajungă pe cel mai înalt vârf al Pământului de două ori în cinci zile. Ea a bătut un record deținut de o femeie din Nepal, Chhurim Sherpa, care a făcut dublul ascensiune în șapte zile în 2011.

Anshu, născută în nordul India a realizat prima escaladare pe creasta sud-estica pe 16 mai, apoi a repetat acțiunea pe 21 mai. Ambele urcări vor fi certificate de guvernul nepalez în această săptămână, potrivit unui oficial al biroului de turism din Nepal.

Anshu Jamsenpa este speaker motivațional și antrenor de alpinism și a spus că încrederea în sine a ajutat-o ​​să depășească durerea și oboseala. „Am făcut bășici la picioare, eram foarte obosită și eram pe punctul să renunță când mi-am zis ‘Nu, trebuie să încerc, trebuie să depășesc limitele’. Am avut încredere în mine „, a declarat Anshu într-un interviu acordat The Associated Press.

”Pentru a reuși trebuie să îndeplinești un singur lucru, să fii gata să înfrunți toate durerile și toate obstacolele. Asta a fost acolo în mintea mea”, a declarat ea.

Anshu a mai ajuns pe Everest cu alte trei ocazii, iar în 2011 a reușit două urcări în decursul a zece zile și apoi a mai ajuns odată pe cel mia înalt vârf din lume în 2013.

