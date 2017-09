Războiul mediatic din Justiția română conturează instabilitatea din sistemul judiciar, lovit din ce în ce mai des de scandaluri, provocate în mare parte de foști „clienți penali” ai Direcției Naționale Anticorupție.

Începând de la seria de dezvăluiri ale deputatului Sebastian Ghiță, fugit în Iugoslavia și cu un proces de extrădare în curs, până la fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, trimis în judecată pentru fapte de corupție și aflat la coadă pentru trimiterea în judecată în dosarul Black Cube al DIICOT, toate aceste acțiuni par să aibă un singur scop: debarcarea actualei conduceri a DNA, sub mandatul căreia, toate aceste persoane au fost puse sub urmărire penală.

Dacă până acum tirul era ținut de dezvăluirile mai mult sau mai puțin probate ale „clienților” în cauză, de ceva timp scandalul s-a mutat la vârful Justiției românești.

Totul a început de la momentul la care ministrul Justiției numit de PSD, Tudorel Toader, a dispus efectuarea unui control de fond la DNA, pe motiv că instituția nu mai fusese verificată riguros de aproape zece ani.

Inspecția Judiciară s-a conformat, astfel că inspectorii au descins la instituție începând cu 17 iulie. Controlul a durat peste o lună inspectorii cerând la un moment dat încă două săptămâni peste termenul estimativ declarat, din cauza volumului mare de activitate.

Control cu cântec, plânsete și tremurat de picioare, la DNA

Deși nu au ieșit informații în spațiul public sau prin canalele media privind neregulile sau aspecte pozitive despre control în sine, au „transpirat” totuși informații privind fie anumite pretinse stări ale procurorilor DNA, care s-ar fi emoționat în fața fermității inspectorilor judiciari, fie emoții profunde de temere a unui inspector judiciar, pretins amenințat de procurorul șef al DNA.

Referitor la ultimul caz, al inspectorului judiciar Mihaela Focica, mass media notează că aceasta ar fi fost înregistrată când purta o discuție cu șeful adjunct al Inspecției, Gheorghe Stan, despre cum ar fi fost amenințată de o persoană.

Numele acestei persoane nu se regăsește în cele peste 20 de minute de înregistrare publicată în spațiul public, dar s-ar putea trage concluzia că ar fi procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Femeia povestește în detaliu cum ar fi fost chemată de această persoană în birou unde i s-a spus să avizeze raportul întocmit cu o notă favorabilă Direcției.

Ea spunea în cadrul acestei înregistrări audio că susținerile interlocutorului, căruia nu îi dă numele niciodată pe parcursul dialogului, i-ar fi imprimat o stare puternică de temere, pentru siguranța financiară a sa și a copilului.

Redăm fragmentul menționat așa cum se regăsește pe pagina Hotnews.ro:

„Mihaela Focica: Da, asa trebuia sa fac, dar chestia ca asa, am zis, ‘ba, asta e, m-a chemat, eu îmi vad de drumul meu mai departe și consider ca nu am vorbit cu ea niciodată și asta e’.

Da, într-adevăr, și eu m-am gândit mult ‘cine dracu m-a pus?’. Da’ îți dai seama că eram atât de… am fost foarte speriată. Și când m-a chemat și mi-au tremurat picioarele.

De asta, știi cum este, pe fondul asta de… asa… nu… trebuia sa ma calmez și să mă gândesc și să spun ‘bă nene, nu am ce să caut’. Aici recunosc că am greșit. Dar îți dai seama că niciun moment…

………

Mihaela Focica: Și dacă ăștia îmi născocesc ceva…

Gheorghe Stan: Nu îți pot născoci!

Mihaela Focica:…Este suficient să mă suspende din funcție. Deci, eu rămân, copilul meu rămâne pe drumuri, nu mai am bani, am rate. Deci crede-mă că asta a fost primul…și am zis…”.

Discuția cu pricina a ajuns pe masa Consiliului Superior al Magistraturii, iar, joi, Consiliul a stabilit „ sesizarea IJ în vederea efectuării de verificări privind posibila afectare a independenței întregului sistem judiciar față de pretinsele presiuni pe care procurorul șef DNA le-ar fi făcut asupra procurorului inspector Mihaela Focica, desemnată să cerceteze eventuale abateri disciplinare ale unor procurori DNA”.

Totodată Mihaela Focica a depus o plângere la Parchetul General în care îl acuză pe șeful ei de șantaj, privind înregistrarea discuției purtată cu acesta.

Un episod anterior acestuia, dar care are ca protagoniști tot inspectori judiciari desemnați pentru a face controlul de fond de la DNA, este cel al inspectoarei judiciare Elena Rădescu.

Aceasta este șefa de echipă care a efectuat controlul la DNA, care a acuzat, după demararea verificărilor, că subalternii săi ar fi avut o conduită nefirească pe parcursul cercetărilor și că în unele momente i-ar fi dus pe unii procurori DNA până la lacrimi.

Aceasta a fost imediat acuzată în spațiul public că este fost procuror DNA și că ar fi acceptat să fie dusă la sediul DNA cu o mașină a Direcției.

Și în cazul acesteia CSM a fost sesizat urmând să soluționeze sesizările primite de la asociațiile profesionale și părți.

Asociațiile profesionale cer să se facă lumină

Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) și Asociația Magistraților din România (AMR) au cerut joi, CSM apărarea independenței Justiției față de presiunile pe care Kovesi le-ar fi făcut asupra inspectorului Focică.

Mai precis UNJR și AMR au cerut CSM să se sesizeze în vederea apărării independenței sistemului judiciar față de pretinsele presiuni pe care Laura Codruța Kovesi le-ar fi făcut asupra procurorului inspector Mihaela Focică și efectuarea unei anchete care să includă audierea în plenul CSM a celor implicați.