O persoană și-a pierdut viața și cel puțin 10 au fost rănite după ce un bărbat a intrat cu mașina în plin în pietonii aflați în Times Square din New York, scrie The Telegraph.

UPDATE ora 19.35: Poliția din News York a transmis că șoferul mașinii este un tânăr de 26 de ani care se afla sub influența unor substanțe interzise. De asemenea anchetatorii au anunțat că este exclusă varianta unui atentat terorist.

Bilanțul provizoriu este de un mort și 20 de răniți, transmite AP.

Anterior Pompierii anunțaseră că o personă și-a pierdut viața și 12 au fost rănite

#FDNY confirms 1 fatality, 12 injuries in Times Square motor vehicle accident, 45 St/Broadway pic.twitter.com/M3aEHZw7Go — FDNY (@FDNY) May 18, 2017

Video shows car wreckage in Times Square after vehicle crashed and hit multiple pedestrians; at least 13 people being treated, FDNY says. pic.twitter.com/edMDZarDZp — ABC News (@ABC) May 18, 2017

O mașină care circula cu viteză în una dintre cele mai aglomerate zone din New York a intrat în pietonii care se aflau pe trotuar, iar în urma incidentului, cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 10 primesc îngrijiri medicale.

What’s happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr — gb (@gb__) May 18, 2017

Șoferul a fost reținut de poliție, iar anchetatorii au transmis șoferul ”a pierdut controlul mașinii”.

Times Square just went nuts. People screaming and running, the place is swarming with emergency vehicles and cops. People injured. WTF pic.twitter.com/oqQFcr75Uh — Josh Silverman (@Bad_Episode) May 18, 2017

Poliția din New York a închis zona și a recomandat populației să stea departe de Times Square.