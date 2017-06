O mașină a intrat în vitrina unei cafenele aflată în zona stației de metrou King’s Cross din Londra, aceasta fiind cea mai mare și mai aglomerată stație din capitala Marii Britanii, scrie Daily Star.

Mașina aurcat pe trotuar și s-a oprit în vitrina cafeneleie. Imaginile arată mulțimea speriată și șocată adunată în jurul mașinii care are parbrizul spart.

Un martor a povestit că lumea s-a speriat, au fost țipete și panică.

One pedestrian injured following road traffic collision in York Way, N1 near Kings Cross. Driver stopped at scene & is assisting police.

— Islington MPS (@MPSIslington) June 28, 2017