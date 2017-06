O româncă, fotojurnalist din Cluj în războaiele din Africa, a povestit experiențele trăite: ”Arma era îndreptată spre mine”

Andreea Câmpeanu, în vârstă de 33 de ani, este o fotojurnalistă din Cluj, care a lucrat din 2013 ca freelancer pentru agenția de presă Reuters în războaiele din Republica Centrafricană şi în Sudanul de Sud. Ea a povestit experiențele prin care a trecut, unele dintre ele fiind situaţii extreme.

Andreea a povestit, în cadrul unei mese rotunde organizată în cadrul Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgenţă, cum a plecat în 2013 în Africa, unde a realizat fotografii pentru Reuters, ONU sau diverse ONG-uri. Tânăra a povestit și care sunt riscurile meseriei sale, cum și-a pierdut o prietenă, care a murit, sau cum a fost la un pas să fie împuşcată.

„Sunt clujeancă, am lucrat pentru National Geografic, după care am plecat în Africa, şi am început în 2013 – 2014 să fac fotografii pentru Reuters ca freelancer în Republica Centrafricană, în timpul conflictului militar de acolo, când erau lupte zilnice. Apoi în Sudanul de Sud, unde am locuit un an şi jumătate, în zone afectate de conflict. Pozele mele au apărut în presa internaţională, în New York Times, în Washington Post, în The Guardian. Ca fotojurnalist am făcut poze şi pentru alte mijloace mass-media, reviste din Germania, ziare dar şi pentru ONU şi diverse ONG-uri”, a spus,conform Ziua de Cluj, Andreea Câmpeanu.

„Am avut câteva experienţe extreme pe care le-am trăit. Am avut o prietenă, fotograf ca şi mine, din Franţa, care a fost împuşcată în Republica Centrafricană şi a murit. Când eram în partea de nord a Sudanului de Sud, la o şcoală unde erau sinistraţi, fotografiam nişte copii care luau apă de la fântână şi când m-am întors era un civil cu arma îndreptată spre mine. Am avut noroc că l-a văzut cineva şi l-a îndepărtat. Atunci mi-a fost cel mai frică”, a mai spus fotojurnalista.