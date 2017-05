O senatoare PNL, târâtă în instanță de un coleg de partid; Laura Scântei: Sunt acuzații de domeniul bolilor psihice

O senatoare PNL, târâtă în instanță de un coleg de partid din filiala Iași. Fostul prefect al Iașiului, liberalul Dragomir Tomașeschi, a reclamat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație nereguli în ceea ce privește statutul de membru PNL al senatoarei Laura Iuliana Scântei, care deține și funcția de vicepreședinte al Senatului. Aceasta se apără și spune că

„Am depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași pe numele domnului Teofil Bălteanu, pentru falsul și uzul de fals pe care consider că l-a făcut la candidatura doamnei senator Iuliana Scântei. În opinia mea, ocupă ilegal poziția de senator. Ea nu a devenit membru al PNL, are o simplă cerere de adeziune. Îl acuz pe domnul Bălteanu că a falsificat o decizie a unui Birou Județean, din 21 octombrie 2016, care nu a fost discutată în ședință și care a fost folosită la Biroul Electoral Județean o dată cu depunerea candidaturilor la alegerile parlamentare de anul trecut”, a anunțat recent Tomașeschi.

Procurorii Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis redeschiderea urmăririi penale, în acest caz, pe acuzaţiile de fals şi uz de fals.

”Alții au creat acest haos. PNL a invitat anul trecut mai multe persoane din societatea civilă să candideze la alegerile parlamentare pe listele partidului. Când am acceptat această provocare a trebuit să îndeplinesc niște formalități, în privința dosarului. Partidul mi-a pus la dispoziție cererea de adeziune, pe care am completat-o și, pentru a putea fi înscrisă pe lista de candidați, a trebuit să dau o declarație pe proprie răspundere”, a declarat Laura Iuliana Scântei, la Parlament.

Senatoarea precizează că este atributul filialei Iași să rezolve problema statutului de membru de partid, iar dosarul de candidatură a plecat, ulterior, la conducerea centrală a partidului, pentru validare.

Laura Scântei afirmă că cel care a făcut plângerea penală ”este frustrat că nu a câștigat un mandat în Parlament, și a decis să conteste mandatul, în justiție”.

”Acest membru PNL este susținut și de unii membri din conducerea actuală a PNL”, mai afirmă senatoarea. Ea a transmis: ”Îi anunț cu părere de rău că redeschiderea dosarului nu privește fapte ale candidatului Iulia Scântei ci privește modalitatea în care BPN-ul PNL și-a validat candidații, și ei trebuie să răspundă cum au validat aceste liste”.

”Mă simt târâtă de propriul partid într-un scandal cel puțin ridicol, din punct de vedere juridic”, a mai spus aceasta.

Laura Scântei mai declară că, atunci când se va termina acest scandal, ”va avea niște solicitări cu privire la această publicitate negativă care se face și care are ca scop defămarea sa”.

”Eu înțeleg că unii membri PNL au fost frustrați că a a venit o generație nouă, și am încercat cumva să reformăm acest partid, dar nici în așa fel încât să se ajungă la niște atacuri de acest gen. Nu doar că sunt ireale aceste acuzații, dar sunt aproape de domeniului bolilor psihice”, a mai afirmat senatoarea PNL.