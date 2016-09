Oana Lis a recunoscut: „Nu mai pot! Mi-a scăzut libidoul”

Oana Lis, soția fostului primar al Capitalei, Viorel Lis, a recunoscut că are mari probleme de sănătate.

Oana Lis a mărturisit că este deprimată și ia pastile pentru a-și controla depresia, însă consumă și bouturi alcoolice, deși știe că medicii interzic combinarea acestora.

Totodată, ea a recunoscut că a exagerat cu alcoolul la nunta Andreei Tonciu. „Știu că nu e bine, dar dacă nu mă simt bine, trebuie să iau pastile. Astăzi nu am mai luat nici o pastilă, știam că o să beau”, a declarat soția lui Viorel Lis, cu referire la ziua în care s-a măritat Andreea Tonciu, conform wowbiz.ro.

Oana Lis are probleme și cu libidoul

Soția fostului primar al Capitalei a mărturisit, totodată, că are probleme cu libidoul.

„Nu mai pot să mănânc. Nu mai pot! Am ținut o dietă, mi-a scăzut libidoul. Nu am mai făcut sex de două luni”, a declarat Oana Lis.

Iar asta nu e totul! Soţia lui Viorel Lis a mărturisit că are și artroză la maxilar. „Nu îmi mai simţeam jumătate din limbă, am probleme cu maxilarul. Am fost la medic. Nu mai puteam să mănânc alimente tari deloc. Nici nu ştiam că există aşa ceva: am artroză la maxilar”, a adăugat Oana Lis.