Obama, cel mai mare lider al lumii, a plâns când și-a luat rămas bun de la popor. Imagini emoționante

Discursul de adio a lui Barack Obama, cel de-al 44-lea președinte din istorie, a fost pe departe cel mai emoționant din istorie.

Cel mai mare lider din lume nu a reușit să-și abțină lacrimile în timpul ultimului său discurs, în calitate de președinte al SUA. Cu vocea gâtuită de emoție, acesta a izbucnit în lacrimi în fața a 18.000 de persoane, în unul dintre cele mai emoționante momente ale discursului său.

Camerele de filmare l- au surprins imediat pe liderul de la Casa Albă în această ipostază, dar au filmat-o și pe fiica acestuia Malia, care a început să plângă și ea la cuvintele tatălui ei, ceea ce a determinat zeci de utilizatori de Twitter și zeci de spectatori să plângă alături de ei.

„Obama plânge, Malia plânge. Tu plângi, eu plâng, America plânge. Întreaga lume plânge”, a scris un utilizator pe Twitter. „Obama plânge când vorbește despre soția lui Michele. Este cel mai memorabil moment din istorie”, a scris un altul. „Faptul că Malia Obama plânge în timpul discursului tatălui ei spune așa multe despre ei. Am fost binecuvântați că i-am avut la Prima Familie”, a comentat altul.

Acest moment emotionant a venit după ce Obama a vorbit extrem de furmos despre iubita sa sotie, Michelle.

„Michelle, în ultimii 25 de an mi-ai fost nu doar soție și mamă a copiilor mei, ci și cea mai bună prietenă. Ai preluat un rol pe care nu l-ai cerut și l-ai personalizat cu grație, hotărâre, stil și bună dispoziție. Ai transformat Casa Albă într-un loc deschis tuturor. Iar noua generație va ridica ștacheta mai sus pentru că te-a avut pe tine drept model. Mă faci să fiu mândru. Faci țara să fie mândră de tine. Malia și Sasha, dintre toate lucrurile pe care le-am realizat la viața mea, cel mai mândru sunt de faptul că sunt tatăl vostru”, a spus Obama, iar toate aparatele de fotografiat și de filmat s-au mutat imediat asupra familiei acestuia.

Michelle a fost surprinsă într-o ipostază puternică și zâmbitoare, în timp ce Malia abia își mai ștergea lacrimile.



Malia Obama crying while watching her dad speak. #ObamaFarewell pic.twitter.com/SFtRIwcNnE — Lost In History (@HistoryToLearn) 11 ianuarie 2017

I'm not crying, YOU'RE crying. Ok fine, we're ALL crying. https://t.co/Catyqwe9sx — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) 11 ianuarie 2017

YALL! I'm crying over this love Obama is pouring out for Michelle. I love their love like its my own. #ObamaFarewell — Taryn Finley (@_TARYNitUP) 11 ianuarie 2017

Obama is crying. Malia is crying. You're crying. I'm crying. America is crying. The world is crying. — Fabiana Diaz (@fabzdiaz) 11 ianuarie 2017

America, mai puternică decât acum opt ani

În timpul discursului, Obama a făcut o trecere în revistă a unora dintre principalele realizări din cele două mandate ale sale. S-a referit la îmbunătățirea climatului economic, la scăderea șomajului, dar și la legalizarea mariajelor homosexuale, refacerea relațiilor diplomatice cu Cuba, acordul nuclear cu Iranul, realizări care, a spus el, nu păreau posibile în 2009, la începutul mandatului său.

Obama a spus că America este acum mai puternică decât acum opt ani, că are un potențial uriaș, „dar acest potențial se va concretiza doar dacă democrația noastră funcționează, dacă politicile noastre îi reflectă pe cetățenii noștri, dacă noi toți, indiferent de afilierea politică, readucem spiritul scopului comun de care avem acum o atât de mare nevoie”.

Fără a-l critica direct pe succesorul său, Barack Obama a făcut un apel la cetățeni, cerându-le să se implice mai mult în viața publică. „Dacă sunteți dezamăgiți de aleși, apucați-vă să strângeți semnături și candidați voi înșivă. Ieșiți la rampă. Încercați. Perseverați”.

Obama va rămâne la Washington

După opt ani la Casa Albă, familia Obama urmează să se mute oficial chiar în ziua învestirii lui Donald Trump, pe 20 ianuarie.

Președintele american, în exercițiu, a declarat că nu va pleca în Chicago, așa cum credeau mulți, ci va rămâne în Washington după încheierea celui de-al doilea mandat pentru ca fiica lui cea mică, Sasha, să poată să-și termine liceul aici. Potrivit Politico, familia Obama și-a pregătit deja noul domiciliu și a închiria o vilă imensă de lux, în Kalorama, Washington D.C. Aceasta are nouă dormitoare și opt băi.

Ce va face Obama după ce va pleca de la Casa Albă?

Cel de-al 44-lea preşedinte SUA, în vârstă de 55 de ani, a declarat că după ce i se va termina mandatul se va ocupa mai mult de „Alianţa pentru Protejarea Fratelui Meu” (My Brother’s Keeper Alliance), o organizație non-profit pe care a creat-o în februarie 2014 împreună cu soția sa pentru ajutarea tinerilor de culoare, scopul asociaţiei fiind îmbunătăţirea justiţiei sociale şi rasiale. Organizaţia se va concentra pe îmbunătăţirea educaţiei copiilor afro-americani şi hispanici, pentru a-i ţine departe de infracţionalitate şi a-i integra pe piaţa muncii.

„Aceasta va rămâne o misiune a mea şi a soţiei mele, Michelle, nu doar pe durata mandatului de preşedinte, ci pentru restul vieţii”, a subliniat Obama, când a lansat această organizație.

„Alianţa pentru Protejarea Fratelui Meu (My Brother’s Keeper Alliance)” este rezultatul unui parteneriat de tip public-privat, care atrage donaţii.

Ultimul discurs al lui Barack Obama. „Nu mă voi opri aici…”

Barack Obama va scrie o carte despre viața la Casa Albă

De asemenea, Obama se va apuca de scris. El va scrie o carte despre viața sa la Casa Albă. Celălalte două cărți ale sale „Dreams From My Father” și „The Audacity of Hope” au fost amândouă bestsellere internaționale. Potrivit unui agent literar, Harvey Klinger, actualul președinte ar putea primi în avans în jur de 10-15 milioane de dolari pentru această autobiografie a sa.

Predecesorii săi, George W Bush și Bill Clinton au primit 15.000.000$ și, respectiv, 7.000.000 $ pentru autobiografiile lor.

Ce beneficii va avea după ce nu va mai fi președinte?

Președintele Statelor Unite ale Americii a fost plătit în timpul mandatului său cu 400.000 de dolari pe an şi îşi primeşte retribuţia lunar. El primea, totodată, o alocaţie suplimentară pentru diverse cheltuieli, de 50.000 de dolari pe an.

Deși va părăsi acest job, Obama se va bucura de o pensie pe tot parcursul vieții, care este în prezent stabilită la 205,700 $ pentru 2016. Soțiilor Obama li se va pune la dispoziție și un birou, unde să poată răspundă la mail-uri și la cereri oficiale.

Foștiilor lideri li se acordă bani și alte beneficii pentru a „menține demnitatea” Biroului Președintelui. Fondurile federale vor plăti, de asemenea, pentru agenții Serviciilor Secrete, pentru asistența medicală și cheltuielile de călătorie oficiale ale familiei Obama.

În 2015, cei patru foștii președinți, care sunt încă în viață – George W. Bush, Bill Clinton, George H W. Bush și Jimmy Carter – au primit, în total 3.246.000 de dolari din partea guvernului SUA.