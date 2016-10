Olivia Wilde a născut o fetiță. A devenit mamă pentru a doua oară

Olivia Wilde a născut o fetiță, devenind mamă pentru a doua oară. Aceasta a făcut anunțul sâmbătă pe Twitter, dezvăluind numele micuței, Daisy Josephine Sudeikis.

Wilde, care este logodită cu actorul Jason Sudeikis, a anunțat că fetița s-a născut chiar de ziua internațională a fetelor, pe 11 octombrie. „Daisy Josephine Sudeikis. S-a născut ca o șefă de ziua internațională a fetei”, a scris actrița pe rețeaua de socializare.

Actrița, în vârstă de 32 de ani, și partenerul ei, Jason Sudeikis, și-au crescut astfel familia. Ei mai au un băiețel, în vârstă de doi ani, Otis Alexander.

Olivia Wilde a anunțat că așteaptă o fetiță, în luna septembrie, când a anunțat că o susține pe candidata democrată la prezidențiale, Hillary Clinton.

Olivia Wild mai are un băiețel

Actrița și Jason s-au cunoscut în 2011, pe platoul de filmare al emisiunii „Saturday Night Live”, şi s-au logodit în ianuarie 2013.

Cei doi actori au mai trecut prin experienţa căsătoriei – Jason Sudeikis cu scenarista de televiziune şi producătoarea Kay Cannon, de care a divorţat în 2010, şi Olivia Wilde cu producătorul Tao Raspoli, fiul prinţului italian Dado Ruspoli, de care a divorţat în 2011 -, dar nu au avut copii din aceste relaţii.

În afara rolurilor din serialul „Dr. House” şi din filmul SF „Tron: Moştenirea/ Tron: Legacy”, Olivia Wilde a putut fi văzută recent pe marile ecrane în thrillerul SF „Cowboys & Extratereştri/ Cowboys & Aliens”, în drama „3 zile de coşmar/ The Next Three Days” şi în „Rush: Rivalitate şi adrenalină”.

Jason Sudeikis a mai putut fi văzut în filme precum „Campania/ The Campaign” (2012), „A Good Old Fashioned Orgy” (2011), „Concediu de la căsnicie/ Hall Pass” (2011) şi „Şefi de coşmar/ Horrible Bosses” (2011).