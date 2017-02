Oltenii sună mobilizarea pentru derby-ul cu Dinamo: ”Calificarea în play-off este în pericol” / VIDEO

Oltenii sună mobilizarea pentru derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională din București. Antrenorul Gheorghe Mulțescu, fostă glorie dinamovistă, își avertizează jucătorii: ”Calificarea în play-off este în pericol”.

”Avem nevoie de voi!”. Acesta este mesajul celor de la CSU Craiova pentru fani înainte de meciul cu Dinamo! Mai jos puteți citi declarațiile de la conferința de presă susținută joi.

Marcel Popescu, președinte

”Speram ca astăzi, la această întâlnire cu voi, să fim calificați matematic în play-off. Nu este așa, dar vă asigurăm atât pe voi, cât și pe suporterii Universității Craiova că vom face tot ce este posibil să aveți posibilitatea să fie meciuri europene în Bănie.

La Severin am pierdut o luptă, nu și războiul. Am pierdut pe teren, am câștigat în tribune. Ne dorim ca finalul acesta de sezon, precum și sfertul de cupă cu Dinamo să ne aducă satisfacții, iar suporterilor alb-albaștri bucurii.

Sunt specialiști care au apreciat că prima repriză din meciul cu Steaua a fost cea mai frumoasă din acest sezon, dar aceste vorbe nu ne țin de cald. Încrederea suporterilor care au venit în număr atât de mare la meci ne onorează, restul ne obligă. Să intrăm în play-off depinde doar de noi, în vreme ce Dinamo este la mâna altora.

Oferta din Rusia pentru Andrei Ivan este o speculație, un zvon.I mportant pentru noi este ceea ce am văzut în tribune, acesta este marele nostru câștig. Până acum, la Severin, se spunea că tribuna este împărțită. Iar acum s-a jucat cu casa închisă. Toată lumea a susținut Universitatea, fapt care ne onorează și ne convinge că ne-am recăpătat identitatea. Simțim forța publicului”.

Oltenii sună mobilizarea pentru derby-ul cu Dinamo: ”Dinamo este o echipă periculoasă, care poate să piardă cu oricine, dar și să bată pe oricine”

Gheorghe Mulțescu, antrenor

”Meciul cu Steaua este istorie, nu vreau să mă refer prea mult la acest joc, au fost și lucruri bune, dar și nerealizări. A doua zi după meci ne-am concentrat pe partida cu Dinamo, decisivă pentru accederea în play-off. Tot programul de antrenamente, inclusiv cele individualizate, l-am făcut fiind concentrați pe acest joc.

Nu am jucători accidentați, singurul suspendat este Dimitrov, în urma unei intrări la minge, de aceea decizia lui Hațegan în cazul lui mi se pare exagerată. Dinamo este o echipă periculoasă, care poate să piardă cu oricine, dar și să bată pe oricine.

Calificarea în play-off este în pericol. Sincer nu mă așteptam să avem emoții. Au fost două înfrângeri în condiții speciale. La Botoșani nu s-a jucat pe un teren de fotbal normal. Cu Steaua, la finalul primei reprize, trebuia să fie doi sau trei la zero pentru noi. Așa făcusem și strategia. Ați văzut cum am controlat prima repriză.

La meciul cu Dinamo nu vor fi schimbări masive, în ceea ce privește sistem de joc vom vedea atunci. Pentru noi, ca manifestare de joc, este mai bine că se joacă pe Național Arena și nu în Ștefan cel Mare. Pentru că altfel poți construi pe un asemenea teren.

Fac un apel la suporteri, să ne fie alături pentru că vom reuși numai împreună. Avem nevoie de sprijin în special acum când suntem în momente grele. Împreună putem să realizăm prima parte a visului – accederea în play-off.

Toată lumea a văzut că Dinamo, în meciul cu Botoșani, a avut probleme în apărare. Că este vulnerabilă. Dar că a reușit niște contra-atacuri foarte bune, mizând pe jucătorii de viteză pe care îi are.

Dacă simt presiunea că aș putea fi demis? Mi-am autoimpus presiunea de la bun început, de când am semnat cu Craiova. Mi s-a cerut să joc ofensiv, să facem spectacol, fapt care mi-a convenit, pentru că la mine este un modus vivendi, mi s-a potrivit perfect”.

”Mergem să câștigăm”

Andrei Ivan, căpitanul echipei

”Mergem la București cu fruntea sus, doar suntem Universitatea Craiova. Mergem să câștigăm, să luăm cele trei puncte atât de necesare intrării în play-off.

Știu ce înseamnă un meci cu Dinamo pentru suporterii noștri, am văzut în tur la Severin. Nu mă interesează dacă eliminăm Dinamo din play-off, mă interesează doar echipa mea, Universitatea Craiova.

Vrem să repetăm victoria de la Severin și pe Național Arena. Sunt sigur că vom lua cele trei puncte. Dinamo are jucători de calitate, care pot face diferența. Important este să nu le dăm ocazia să marcheze și să ne apropiem victoria. Ne dorim să câștigăm, vom face tot posibilul să învingem Dinamo pe Arena Națională”.