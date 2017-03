Operatorii de cablu trebuie să ordoneze canalele pe calupuri tematice: Canale de știri la canale de știri, sport la sport, filme la filme ș.a.m.d.

Modificarea a fost votată astăzi de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) și va intra în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, informează paginademedia.ro.

Propunerea a venit din partea lui Gabriel Tufeanu, membru CNA, în luna decembrie a anului trecut, care a și explicat – pentru sursa citată – motivul care a stat la baza acestei propuneri: „Motivul pentru care am propus modificarea Deciziei* a fost acela de a fi o logică în grila de programe, să fie ordonate canalele, să nu mai fie nevoit telespectatorul acasă să caute genul lui preferat între alte zeci de canale, câte are fiecare. Se știe că într-un spectru de canale are genul lui preferat. Dacă e un copil… are acolo desenele lui animate, dacă dorește cineva știri… acolo are stirile, dacă vrea cineva filme… are filme în zona respectivă, nu aruncate aleatoriu în grilă, cum sunt acum. Același motiv și în privința posturilor de radio și de TV”.

Acesta a mai declarat că propunerea a fost facută din inițiativă proprie, CNA nefiind sesizată de niciun post de televiziune sau de radio în acest sens.

Luna trecută, CNA a mai decis ceva: Copiii nu mai pot apărea în reclamele la alimente. Astfel, producătorii de alimente nu vor mai avea voie să își facă reclamă la produse folosindu-se de de minori.

*Modificarea, propusă de Gabriel Tufeanu constă în adăugarea unui nou alineat la articolul 4 din Decizia 72/2002, care privește condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie pentru operatorii de cablu.