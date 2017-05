Polițiștii londonezi au închis, marți dimineața, stația de autobuz Victoria Coach Station, aflată chiar în centrul capitalei Marii Britanii, după ce au găsit un pachet suspect, anunță BBC.

Poliția metropolitană din Londra a anunțat că a deschis Victoria Coach Station după ce a înșlăturat pachetul suspect și situația este sub control.

Anunțul a fost făcut pe contul de Twitter al poliției.

The reported suspect package at Victoria Coach Station has now been cleared. Not suspicious. Thanks for your patience.

