Panică în Qatar | Oamenii au golit rafturile magazinelor, după ce mai multe țări arabe au rupt relațiile diplomatice cu Doha

Panica s-a instaurant în Qatar, după ce cinci țări arabe au întrerupt relațiile diplomatice, într-o decizie fără precedent în regiune. După anunț, locuitorii din Doha au dat buzna în magazine și au golit rafturile de alimente, relatează Doha News.

Qatarul, a cărui singură frontieră terestră este cea cu Arabia Saudită, depinde de importurile de alimente, provenite în special din zona Golfului Persic. Prin urmare, după anunțul făcut de Arabia Saudită că întrerupe relațiile diplomatice cu Doha, precum și cel legat de închiderea graniței, oamenii au început să se gândească la faptul că vor avea probleme să-și mai găsească mâncare, așa că au început să-și facă provizii.

Oamenii au dat buzna în supermarketurile din Doha în această dimineață și au golit rafturile. Unii dintre ei au publicat imagini cu rafturile goale pe rețelele de socializare.

“Nu am mai văzut niciodat așa ceva – oameni să-și umple coșurile cu apă și mâncare”, a spus un locuitor din Doha.

