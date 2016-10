Părintele ceramicii figurative, Nicolae Diaconu, a murit. Mesajul premierului Dacian Cioloș

Nicolae Diaconu a murit. Nicolae Diaconu, unul dintre cei mai mari meșteri ceramiști ai României, supranumit și „părintele ceramicii figurative” a murit. Anunţul a fost făcut chiar de premierul Dacian Cioloș care a postat un mesaj de condoleanțe pe pagina personală de Facebook. Premierul Dacian Cioloș a transmis un mesa de condoleanțe postat pe pagina personală de Facebook.

”Universul satului românesc nu ar putea fi perceput și cunoscut în toată frumusețea sa fără operele artistului popular Nicolae Diaconu. Talent nativ ieșit din comun, Nicolae Diaconu a promovat în țară și în lume tradițiile românești, cu ingeniozitate, originalitate, prin figurinele din lut cărora le-a dat viață și personalitate.

L-am cunoscut acum mai bine de zece ani, la târguri de artă populară și am avut ocazia să-i găzduiesc expoziții și la Bruxelles. Am prețuit îndeosebi măiestria și stăruința artistului popular de a modela din lut, simbol al mitului facerii, o nouă și inedită imagine a universului satului romanesc. Am apreciat, de asemenea, generozitatea și răbdarea cu care a transmis tinerilor meșteșugul modelării lutului, precum și pasiunea pentru tradițiile și valorile autentice. Drum lin, Nicolae! Dumnezeu să te aibă în grijă!”, a scris Dacian Cioloș, după ce a aflat că Nicolae Diaconu a murit.