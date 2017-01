Patronul clubului Bamboo, Joshua Castellano, a declarat, luni, la ieşirea din sediul Poliţiei Capitalei, că focul ar fi pornit dintr-un spaţiu care în mod normal este închis.

„A pornit dintr-un spaţiu care normal e închis, nu funcţiona. Pe mine m-au chemat şi normal că eu am văzut acolo, eu am fost acolo pe moment şi am văzut… Foarte ciudat cum s-a aprins foc şi cum s-a dezvoltat focul în momentul ăla. Atunci când am văzut focul, am spus să facem evacuare. S-a făcut evacuare imediată şi s-a ieşit”, a declarat Joshua Castellano.

Bucureștiul s-a trezit pe 21 ianuarie cu un incendiu în clubul Bamboo. Focul a izbucnit, sâmbătă dimineață, în jurul orei 04.00, la clubul Bamboo din Capitală, în care se aflau aproximativ 300 de persoane. Potrivit ultimelor informații, 44 de persoane au fost rănite, iar una este în stare gravă.