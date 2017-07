Pavel Bartoș se ține de glume și dincolo de camerele de filmat. Actorul a postat pe contul de socializare, imagini amuzante, realizate cu un program special, pe telefon. Reacția fanilor a venit imediat.

Pavel Bartoș se ține de glume pe Facebook. Prezentatorul de la Românii au talent le-a arătat prietenilor virtuali cum s-a pregătit el de caniculă.

Pavel Bartoș se ține de glume în mediul virtual

„La o așa caniculă, așa o înghețată!V-am pupat!”, a scris actorul în dreptul imaginii în care apare ținând ân mână o înghețată la cornet, extrem de mică. Pavel Bartoș este unul dintre cele mai iubite personaje de pe micul ecran. Între actorul Pavel Bartoș și Smiley este o legătură cu totul specială. Cei doi prezintă împreună show-ul „Românii au talent”, dar sunt și colegi la emisiunea „Vocea României”, acolo unde Pavel Bartoș prezintă, iar Smiley este jurat-antrenor.

Întrebat dacă are ceva de criticat la adresa lui Smiley, Pavel Bartoș a răspuns: „Da, am! De pildă, mă enervează că el e mult mai matinal decât mine. Sau – uite! – m-am obişnuit greu cu părul lui. Acum, când îl are mare, e ok, dar, la început, când nu-i stătea în niciun fel, mă scotea din minţi!”, a declarat acesta recent, pentru Formula As.

