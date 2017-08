Planta care provoacă alergii i-a speriat pe români! „Am tăiat-o cu foarfeca de pe drum, le face rău și câinilor”

Planta care provoacă alergii i-a speriat pe români! Zeci, poate, sute, de terenuri din Capitală sunt pline de culturi de ambrozie, planta care provoacă alergii sâcâitoare. Primăria Capitalei vrea s-o stârpească, astfel că a luat decizia ca cei care nu-și curăță suprafețele să primească amenzi usturătoare. De până la 5.000 de lei!

Un proiect de hotărâre al municipalității prevede măsuri clare pentru a nu mai avea pe terenuri această plantă dăunătoare pentru organism. ”Administratorii domeniului public și privat al municipiului București, precum și persoanele fizice și juridice, titulari sau administratori de terenuri private situate pe teritoriul municipiului București, au obligația să desfășoare lucrări de combatere și distrugere a ambroziei”, prevede proiectul de lege. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 2.000 de lei pentru persoane fizice și de la 2.500 la 5.000 de elei pentru persoane juridice. Totodată, precizează reprezentanții Primăriei Capitalei, se interzice utilizarea de ierbicide pentru distrugerea plantei, dat fiind faptul că aceste lucrări de combatere vor fi aplicate în mediul urban.

Oamenii, mai ales cei care locuiesc în zone de case, spre periferia Capitalei, au auzit de problemele pe care le provoacă ambrozia. ”E foarte periculoasă. Faci alergia din aia, de la ea. Amenda e cam mare, mai puțin așa, la jumate, ar fi nemaipomenit”, a declarat pentru Libertatea un bărbat pe care l-am găsit în fața porții. ”E corect ce face Primăria, trebuie amendați maxim. Chiar am intrat în contact cu ea, afectează căile respiratorii, nazale…”, ne-a precizat un alt tânăr ce locuiește într-o zonă în care planta s-a extins foarte mult.

O altă doamnă știe de ani buni cât de nocivă este ambrozia. ”Am întâlnit-o, cred că primă oară, acum vreo trei ani și am încercat să lămuresc oamenii în împrejurimi. Dacă am văzut pe lângă curtea unui om am încercat să-l lămuresc s-o stârpească pentru că este foarte dăunătoare. Abia după aceea am aflat că este și mai și decât mi-am închipuit eu. Exită aproape peste tot. Astă primăvară, cu o foarfecă am tăiat-o pe o bucată de drum care-mi ieșea mie în cale, fiindcă mă temeam și pentru căței, nu numai pentru oameni”, ne-a spus îngrijorată femeia.