Portocale, scorțișoară, nuci, vin fiert – adevărate medicamente naturale. Află ce bune sunt pentru sănătate aromele Crăciunului

“Miroase a Crăciun!” – spunem când ne adie pe la nas arome de vin fiert cu scorțișoară, de citrice proaspăt decojite, de nuci prăjite în cuptor… Bine e să nu ne punem pofta-n cui și să ne înfruptăm din toate, fiindcă sunt mană cerească pentru sănătate.

Citricele țin cancerul la distanță

Citricele sunt burdușite cu vitamina C și, prin urmare, au o puternică acțiune antioxidantă și imunostimulatoare. Așadar, ne păzesc de infecțiile respiratorii specifice iernii. Cam aici se oprește ceea ce știm cu toții despre ele. Însă adevărul este că ne fac mult mai mult bine. Cei circa 200 de nutrienți pe care îi conțin ne apără de o paletă largă de afecțiuni.

Cap de listă sunt flavonoizii (care tonifică vasele de sânge, au acțiune antihemoroidală, antiinflamatoare și antialergică și țin din scurt nivelul colesterolului și al trigliceridelor), betacarotenul (care, în echipă cu vitamina C, protejează celulele de radicalii liberi, prevenind apariția semnelor specifice îmbătrânirii și instalarea bolilor cardiovasculare), fierul, calciul și magneziul (pentru sănătatea sistemului muscular și nervos) și polifenolii (care resping infecțiile virale).

Cocteilul de substanțe sănătoase din pulpa citricelor reușește să prevină apariția multor forme de cancer: bucal, laringian, faringian, de esofag, de stomac, de sân, de prostată, de pancreas.

Dar să le luăm pe rând:

– portocala este “campioană” la conținutul de betacaroten. În plus, are un indice glicemic scăzut, deci se pot delecta cu una sau două pe săptămână și suferinzii de diabet. Cercetările au mai dovedit că sucul de portocale reduce incidența bolilor renale și a pietrelor la rinichi.

– grepfrutul stimulează circulația sângelui, protejând astfel inima. Plin de vitamine și foarte sărac în calorii, e gustarea ideală în timpul curelor de slăbire și în caz de hipercolesterolemie și diabet. Trebuie consumată însă cu moderație – cam o jumătate de fruct pe zi -, deoarece are multă fructoză.

– lămâia e singurul aliment acru care nu afectează stomacul, dimpotrivă, îl protejează, fiindcă nu are efect acid, ci puternic alcalin. Lămâia rămâne și cel mai redutabil antibiotic, antiseptic și antiviral natural, un excelent stimulator al imunității.

– mandarinele îi furnizează organismului o doză consistentă de vitamina C, calciu și magneziu. Două mandarine pe zi te ajută să-ți fortifici imunitatea și sănătatea sistemului osos și a sistemului nervos, combătând stările depresive.

Cacaua previne afecțiunile cardiace

O cacao caldă te ajută să-ți reîncarci bateriile. Senzația de revigorare se explică prin faptul că pudra de cacao conține mulți polifenoli, substanțe cu puternic rol antioxidant, plus proteine vegetale, calciu, caroten, tiamină, magneziu, sulf, acizi grași esențiali – un cocteil de nutrienți angajat în susținerea sănătății cardiovasculare, reducerea presiunii sangvine, a colesterolului rău (LDL), a riscului de cancer, de boli coronariene și infarct.

Scorțișoara calmează migrenele

Oricare ar fi “modalitatea de administrare” – în vin fiert sau prăjituri – scorțișoara e un leac naturist de top: ajută la metabolizarea glucozei din sânge și reduce nivelul de colesterol rău, previne bolile cardiace, accidentul vascular cerebral și diabetul, stimulează memoria și ne ajută să ne concentră. Un alt lucru bun pe care-l face este inhibarea acțiunii unor enzime implicate în proliferarea dezordonată a celulelor, mecanismul care stă la baza tuturor tipurilor de cancer.

Nucile încetinesc procesul de îmbătrânire

Minerale (mangan, cupru, fier, magneziu, zinc, seleniu, calciu), antioxidanți, acizi grași esențiali omega 3, acid oleic, vitamina E, vitamina B și B6 – sunt doar câteva din substanțele benefice din miezul de nucă. Medicii recomandă, în general, să mâncăm două-trei nuci pe zi. Nutrienții amintiți au efect antiinflamator, previn bolile arterelor coronariene, hipertensiunea, infarctul, afecțiunile neurologice, diferite forme de cancer (de colon, sân, prostată) și protejează pielea de acțiunea radicalilor liberi, frânând procesul de îmbătrânire celulară.

Nucșoara detoxifică ficatul

În medicina chineză tradițională, uleiul de nucșoară era folosit în special în tratamentul problemelor digestive și al durerilor articulare. În ultimii ani, tot mai multe studii au reușit să lărgească “zona de competență” a nucșoarei: sub orice formă este consumat, pulbere sau ulei, acest condiment susține imunitatea, revigorează activitatea cerebrală, combate o serie de afecțiuni respiratorii (astmul, în special), ajută la detoxifierea ficatului și la eliminarea pietrelor la rinichi, tratează insomnia și, folosit în masajul zonelor afectate, reduce procesele inflamatorii responsabile cu durerile articulare și musculare.

Cuișoarele te scapă de răceală

Bogate în antioxidanți, mangan, acizi grași omega-3, calciu, maneziu, fibre, vitamine (C și K, îndeosebi), cuișoarele au efect antifungic, antibacterian, antiseptic și analgezic. Studiile asupra cancerului tractului digestiv au demonstrat eficacitatea includerii lor în schema de tratament. Și durerile articulare (artrită, reumatism etc.) sau de dinți pot fi ținute sub control mestecând câteva cuișoare.

Anasonul fortifică sistemul imunitar

Nutrienții din compoziția sa – fier, magneziu, fosfor, calciu, vitamina C, zinc etc. – au un însemnat rol antioxidant, antibacterian, calmant și imunostimulator. Anasonul previne și tratează afecțiunile tractului gastro-intestinal (balonarea, flatulența, constipația, crampele abdominale etc.), infecțiile respiratorii (în caz de răceală, gripă, viroze, ceaiul de anason desfundă nasul și eliberează plămânii de mucus, prin efectul său expectorant).

Vinul fiert face minuni pentru sănătate

Vinul roșu conține potasiu, important pentru reglarea ritmului cardiac, fluor, responsabil cu menținerea sănătății danturii, fosfor, un element implicat în transformarea în energie a alimentelor pe care le consumăm, colină, o vitamină din grupul B-urilor, care ajută la menținerea stării generale de sănătate, și resveratrol, substanța-vedetă din vinul roșu, un polifenol care combate mai multe forme de cancer (de plămâni, de prostată, mamar), protejează creierul împotriva bolii Alzheimer și a demenței, reduce procesele inflamatorii, reglează presiunea sangvină și sporește imunitatea generală a organismului.

Fiert cu scorțișoară, cuișoare, anason și coajă de portocală, vinul se transformă într-un cocktail benefic pentru sănătate. Desigur, dacă este consumat cu măsură!