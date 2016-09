Povestea fetiței abandonate de tată când avea patru ani. Ce i-a spus mamei șapte ani mai târziu

O mamă care își crește copilul singură a învățat totul despre iertare de la fiica ei în vârstă de 11 ani. Mesajul pe care femeia l-a scris pe o rețea de socializare a devenit viral pe Internet.

„Fetița mea nu și-a mai văzut tatăl de când avea doar patru ani. Acum are 11. Cand avea doi ani, tatăl ei m-a contactat și m-a întrebat dacă poate să renunțe la drepturile parentale pentru a nu mai plăti pensie alimentară, iar eu am fost de acord. Am vrut să o scutesc de suferința de a avea un tată iresponsabil, iar sacrificiul financiar era bine meritat, având în vedere că aveam siguranța că nu o va dezamăgi din nou. Nu am mințit-o niciodată în legătură cu cine este tatăl ei sau unde a plecat… Am încercat să îi răspund întotdeauna la întrebări pe înțelesul vârstei ei.

Mai multe pe unica.ro