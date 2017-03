Laura Badea împlinește 47 de ani. Povestea singurei noastre campioane olimpice într-o probă individuală de scrimă | FOTO&VIDEO

Laura Badea, prima noastră campioană olimpică într-o probă de scrimă, ”la bestia nera della noste fioretiste”, cum i-au spus italienii, împlinește marți 47 de ani. Povestea Laurei Badea.

Performanța Laurei Badea de la Olimpiada de la Atlanta, SUA, din 1996, a rămas unică. Nimeni nu a reuşit să egaleze performanţa ei, deşi, în 2008, la Jocurile Olimpice de la Beijing, Ana Maria Brânză a fost la un pas, dar în final luat argintul. Iar echipa feminină a cucerit aurul olimpic la Rio.

Astăzi, Laura Badea, căsătorită Cârlescu, lucrează la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, ca președintă a Academiei Olimpice.

Atât marți, dar și miercuri vor fi zile importante pentru Laura.

Fosta mare sportivă candidează la alegerile pentru președinția Federației Române de Scrimă. Să fie aleasă șefa FRS ar fi, practic, un cadou de ziua eu.

”Am făcut o strategie deja pe care sper să o îmbunătățesc pe viitor dacă voi fi aleasă. Va fi o luptă dominată de fair-play, fiecare vine cu un program strategic adecvat Federației Române de Scrimă. Toți avem o datorie morală pentru această federație și, bineînțeles, față de doamna Pascu, cea care este președinta de onoare a federației”, a spus ea.

Laura Badea a menționat că a trimis cluburilor programul său pentru următorii patru ani. ”Toată lumea este creditată cu șanse la alegeri, vom vedea cum vor vota cluburile și asociațiile afiliate la Federația Română de Scrimă. Am trimis pe e-mail cluburilor afiliate strategia mea și am sunat să spun că voi candida. Dar este opțiunea lor, nu am nicio influență asupra voturilor. Dânșii se bucură (n.r. — că va candida), acum important este să fie la conducere cineva pe care să îl preocupe soarta federației în următorii patru ani”, a afirmat ea, precizând că nu exclude o colaborare cu celălat candidat, Marius Florea după alegeri.

Laura Badea a menționat că fosta sa colegă de echipă Roxana Scarlat a renunțat la ideea de a mai candida la președinția FRS.

De-a lungul timpului, România a cucerit doar trei medalii de aur la individual în scrimă, două la masculin şi una la feminin. Performanţa Laurei este încadrată de medaliile de aur cucerite de Ion Drâmbă (floretă), la Jocurile Olimpice din Mexico (1968) şi de Mihai Covaliu (sabia), la Jocurile Olimpice de la Sydney (2000).

PALMARES LAURA BADEA

1992 – bronz pe echipe la JO de la Barcelona

1993 – bronz la individual la CE de la Linz

1993 – argint cu echipa la CM de la Essen

1994 – aur cu echipa la CM de la Atena

1994 – argint la individual la CE de la Cracovia

1995 – aur la individual la CM de la Haga

1995 – argint cu echipa la CM de la Haga

1996 – aur la individual şi argint cu echipa la JO de la Atlanta

1996 – aur la individual la CE de la Limoges

1997 – argint cu echipa la CM de la Cape Town

1997 – aur la individual la CE de la Gdansk

1998 – argint cu echipa la CM de la La Chaux De Fonds

1999 – bronz la individual şi argint cu echipa la CE de la Bolzano

2000 – argint la individual şi cu echipa la CE de la Moscova

2002 – bronz cu echipa la CM de la Lisabona

2003 – bronz cu echipa la CM de la Havana

2004 – argint cu echipa la CM de la New York

2004 – aur la individual şi cu echipa la CE de la Copenhaga

”Am petrecut 23 de ani în familia scrimei. A fost o perioadă foarte importantă din viața mea și mi-a adus multe satisfacții profesionale, dar și personale” – Laura Badea

”Părinții, fratele și cele două surori, toți mai mari decât mine, m-au susținut și m-au încurajat în toate momentele (și de fericire, și de renunțare)” – Laura Badea

Laura Badea, prima noastră campioană olimpică într-o probă de scrimă. Are o fată de 18 ani

Laura și soțul ei, Adrian, au o fată, Maria, 18 ani! După patru ani de relație, Laura și Adrian s-au căsătorit în 1999.

Motto-ul Laurei Badea: ”Nu contează cine este în fața ta, contează pe cine ai alături”.

Laura e doctorand în Educație Fizică și Sport. A fot legitimată la CSA Steaua din anul 1986, a lucrat apoi în cadrul clubului. Laura a câştigat în cariera sa sportivă peste 40 de medalii în competiţiile oficiale internaţionale, 22 titluri de campioană naţională şi 18 Cupe ale României.



Laura Badea, prima noastră campioană olimpică într-o probă de scrimă. ”Nu m-am considerat o frumusețe”

”Personal, nu m-am considerat o frumusețe. Frumusețea vine din interior și primul lucru la care se uită cineva sunt ochii. Ei spun totul despre noi”. Laura a fost comparată cu actrița americancă Sandra Bullock!



Ce credeți ca este cel mai important intr-o relație?

Laura Badea: Dragostea, apoi respectul. Și de aici consider ca vin apoi toate celelalte: înțelegerea, toleranța. Iubirea, respectul, empatia, înțelegerea, armonia, toate contează într-o altă relație.

Ai fost pasionată de fizică în școală? Ți-ai imaginat vreodată cum ar fi fost să lucrezi la catedră sau în cercetare?

Laura Badea: Într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult fizica, datorită profesoarei mele, doamna Benedict. Nu m-am văzut niciodată în postura de a fi la catedra de fizică, dar cred că mi-ar fi plăcut să lucrez în cercetare, să descopăr, să creez. De altfel, în scrimă creativitatea este la fel de importantă precum învățarea prin descoperire.

Modele în carieră: primele antrenoare, Rodica Popescu și Maria Vicol, apoi vin Reka Szabo și Elisabeta Tufan.