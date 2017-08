EXCLUSIV. Povestea terifiantă a lui Bicfalvi: ”Poate că moartea tatălui m-a împins de la spate să ajung ce sunt azi! Aveam doar 7 ani” | FOTO&VIDEO

Povestea terifiantă a lui Bicfalvi: ”Ce s-a întâmplat cu mine când mi-am văzut tatăl spânzurat! Poate că asta m-a împins de la spate să ajung ce sunt azi!”. Ce zice de meciurile cu Armenia și cu Muntenegru, când crede că va mai ieși lumea în stradă pentru națională, cum va picta o calificare la Mondial, de ce e credincios și vrea o familie mare și ce-și desena pe tricouri când era mic!



Naționala României e de duminică în cantonamentul de la Mogoșoaia (Ilfov), pentru partidele cu Armenia (vineri, București) și cu Muntenegru (4 septembrie, Podgorica. Libertatea a stat de vorbă cu Eric Bicfalvi (29 de ani), jucătorul cu profil ofensiv al rușilor de la Ural Ekaterinburg. Incert pentru jocul de vineri, fotbalistul nu a ocolit nici un subiect sensibil, vorbind despre trecutul tulbure și greu, prezent și viitor. Totul, în culori pastelate, Că tot a învățat într-o clasă specială de pictură în școala generală. ”Dacă vom mai scoate lumea în stradă ca în 1994? E greu, ar trebui să luăm titlul mondial”, a spus sătmăreanul, dintr-o suflare! Tabloul ideal: ”O imagine, grafic sau în ulei, care să descrie o calificare a noastră la un turne final”. Ce simplu!

Libertatea: Eric, din nou la echipa națională. Cum e?

Eric Bicfalvi: De fiecare dată vin cu inima deschisă. E mare plăcere, o mândrie. Acum am unele probleme medicale, vom voedea luni seară dacă voi fi sută la sută!



Povestea terifiantă a lui Bicfalvi: ”Cred în povestea lui David!”

Ești dintre optimiștii care mai speră la calificarea la Mondialul din 2018?

E, eu sunt optimist tot timpul, cred în povestea lui David contra lui Goliat! Orice e posibil când ai mică șansă. Trebuie valorificată! Ar fi un mic miracol să ajungem în Rusia, locul în care joc eu acum!

Ce joci la Ural?

Am jucat 8 etape în spatele vârfurilor. Dar acolo e un altfel de campionat, altfel se joacă. Eu pot juca orice la mijloc. Titularizarea mea depinde de decizia domnului antrenor Daum. Ce știu sigur e că voi da totul pe teren.

Povestea terifiantă a lui Bicfalvi: ”Calificările nu se pot face peste noapte”

Apropo de selecționer, cum e atmosfera? E una dintre cele mai criticate persoane din fotbalul românesc.

Sincer, nu prea am urmărit presa. Ce simt e că, totuși, echipa e pe drumul cel bun. Aveți, însă, puțintică răbdare. Toată lumea vrea Mondiale și Europene, dar calificările nu se pot face peste noapte. Și noi ne dorim, dar e mult de muncă.

E nevoie de un restart de obiectiv? Să ne concentrăm deja pe campaniile viitoare?

Eu cred că incet-încet se conturează o natională, creștem de la etapă la etapă. Repet, e nevoie de răbdare!

Povestea terifiantă a lui Bicfalvi. Cum a refuzat Ungaria și a venit convocarea pentru România

Ai avut la un moment dat posibilitatea să alegi să joci pentru Ungaria.

Aveam actele depuse la FIFA, dar nu s-a mai materializat. Mă bucur că am ajuns pentru România, țara mea! În cazul meu era foarte greu să evoluez la maghiari, aveam 23 de meciuri la tineretul naționalei tricolore. Apoi, m-a debutat domnul Iordănescu în meciul cu Danemarca, din 2014. E cel fericit moment din cariera mea. Meciul s-a și încheiat cu un succes al nostru.

Cel mai trist când ai fost?

Când am pierdut! Orice rezultat negativ dezamăgește multă lume! Chiar și așa, cu seria asta mai puțin bună, eu îi rog pe oameni să fie alături de noi, să ne susțină la partida cu Armenia. E drept, totul depinde de cum vom juca, eu promit că le vom da ce-și doresc, și fotbal frumos și goluri.

Povestea terifiantă a lui Bicfalvi: ”Mai pictez uneori. Ce desen aș face după o calificare…”

Mai pictezi, Eric?

Uneori. Nu mai am timp, sunt cu familia și fotbalul pe cap. Eu mi-am dorit întotdeauna să am o soţie şi trei copii! Câteodată e greu. Uneri, când vin acasă, îmi găsesc fiii plângând și strigând ”Tata, Tata!”. Sincer, am plecat foarte greu de la Dinamo. Nu mai îmi doream să merg afară. Per total, şi la Steaua am fost cinci ani şi nu poţi să uit, eu fiind de mic stelist, dar la Dinamo am avut o experienţă foarte interesantă. Momentul acela…cu săracul Patrick Ekeng ne-a unit şi mai mult.

Cum ai desena o calificare la un Mondial?

E, dacă s-ar intampla, mi-aș găsit timp și aș face-o cu cea mai mare plăcere!

Tu ai trecut prin momentele tragice în copilărie. Tatăl tău s-a sinucis. Cum ai reușit să depășești momentul în care ți-ai găsit părintele spânzurat?

Am rămas fără tata la 7 ani! Poate că acest lucru m-a impins să lupt și să ajung unde sunt azi. Sunt foarte credincios, iar cea mai mare bucurie e că îmi crește familia! E cel mai important lucru!

Te-a ajutat fotbalul?

Da! Primul meu pas a fost când m-am înscris la echipa locală a oraşului meu, FC Keizer. Acolo l-am avut antrenor pe fostul jucător al Stelei, Pinter Sandor. Prietenii mei au ales să meargă la echipă rivală, CSȘ Carei, dar eu, fiind stelist şi ştiind că domnul Sani a fost un mare jucător, am ales să mă înscriu la cealaltă echipă.

Povestea terifiantă a lui Bicfalvi: Hagi, Ilie Dumitrescu, Adi Ilie, Ronaldinho, Totti, Del Piero

Ce visezi, Eric?

Visez ceva de mic copil! Să dau un gol care califică România la un turneu final! Îmi aduc aminte de momentele acelea de când eram, când îmi scriam cu markerul pe tricouri Ilie Dumitrescu, Adrian Ilie… Generația de aur mi-a marcat copilăria, făceam orice să obțin o poză, un abțibild cu Hagi și ceilalți. Întâi erau ei, apoi veneau Ronaldinho, Totti Del Piero!

Povestea terifiantă a lui Bicfalvi: ”Ar trebui o semifinală de Mondial ca să mai iasă lumea în stradă pentru noi”

Crezi că mai poate naționala să scoată oameni în stradă, ca în 1994 ori 1998?

Sincer, cred că am avea nevoie de mai mult de o simplă calificare! Nu titlul mondial, dar o semifinală, ceva!

Povestea terifiantă a lui Bicfalvi. ”A rămas marcat pe viață” și s-a refugiat în artă și fotbal!