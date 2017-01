Premierul Grindeanu, anunț despre familia sa: Va rămâne la Timișoara

Premierul Grindeanu, anunț despre familia sa. Acesta a mărturisit, la România TV, că nu a apucat să discute cu soția sa, după ce a devenit șeful Executivului, dar că familia sa va rămâne la Timișoara, pentru că are doi copii mici care și-au făcut prieteni acolo.

Premierul Sorin Grindeanu a povestit că, de când a devenit premier, stă în București, iar familia sa a rămas la Timișoara. El a arătat că nu a apucat încă să aibe o discuție serioasă cu soția, despre mutarea la București a întregii familii.

”Nu am apucat să am o discuție seriosă, cu argumente pro și contra, dar, în mare, familia va rămâne la Timișoara. Am doi copii mici, acolo au legături, prieteni”, a spus Grindeanu.

De altfel, prim-ministrul a mai afirmat că și el, personal, deși sunt premierul României, se simte legat de Timișoara pentru că întreaga sa carieră mea politică este legată de Banat.

Noul premier al României, Sorin Grindeanu, este căsătorit cu Mihaela Grindeanu şi au împreună doi copii mici. Soția sa este farmacist și deţine o societate comercială care se ocupă cu comerţul produselor farmaceutice. Firma se numeşte Duofarm SRL şi în anul fiscal 2015 a fost pe pierdere.

Mihaela Grindeanu are 41 de ani şi este din Timişoara, unde locuieşte şi în prezent. Sorin Grindeanu este liderul pSD Timiș și a fost, până la nominalizarea sa pentru funcția de premier, președinte al Consiliului Județean Timiș.