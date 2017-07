Premierul, despre impozitul pe cifra de afaceri: Considerați încheiat acest subiect; Vom urmări companiile care scot baniii din țară și nu declară profitul

Premierul Mihai Tudose anunță că Guvernul nu va aplica impozitul pe cifra de afaceri. ”Considerați încheiat acest subiect”, a spus el, după ședința coaliției de guvernare, precizând că Guvernul vrea să urmărească banii pe care unele companii îi scoate din țară, și apoi declară că nu au avut niciun leu profit, și să impoziteze aceste sume.

”Nu aplicăm impozitul pe cifra de afceri. Am văzut simulările și am luat decizia că nu se poate aplica. Am luat decizia chiar la dus, spre Bruxelles, am stat trei ore cu ministrul de Finanțe și am discutat și am luat decizia. Considerați încheiat acest subiect”, a spus premierul.

Mihai Tudose a menționat că în programul de guevrnare acest lucru nu a fost un scop în sine ci a fost prezentat ca mjloc ”de a evita anumite zone în care anumiți agenți economici au impresia că sunt mai dibaci ca ei, în acest domeniu”.

”Până acum le-a ieșit acum vom avea grijă să nu se mai întâmple acest lucru”, a completat Tudose.

El a precizat că s-a decis, împreună cu cei de la ANAF, să se aplice integrarea sistemului fiscak și să se urmărească fluxurile informative și mișcările banilor.

”Vom putea urmări cum pleacă banii nejustificat din țară și să găsim o soluție pentru a impozita acești bani. Sunt agenți economici foarte mari, foarte frumoși care de zeci de ani declară senin că nu au niciun leu profit. Va trebui să avem un tip de comportament pentru aceștia”, a transmis premierul Mihai Tudose, după ședința coaliției.

Impozitul pe cifra de afaceri, apărut în programul de guvernare al Cabinetului Tudose și care ar fi trebui aplicat din 2018, ar fi putut duce la închideri de firme, șomaj sau scumpiri de produse și servicii și, în general, la o sărăcie mai mare, potrivit unei analize Libertatea.

