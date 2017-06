Am primit o poprire, pentru o amendă de circulație, neplătită, din anul 2009. M-am dus la ANAF şi mi-au spus că, în 2013, m-au notificat la domiciliu, prin poştă. Dar, eu nu mai locuiesc acolo de multă vreme. Este adevărat, însă, că deocamdată, am rămas cu această adresă pe buletin. Am vreo șansă dacă contest, în instanță, poprirea, invocând prescrierea datoriei fiscale? (Radu Gabriel Iulian, Bucureşti)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Având în vedere că ANAF a demarat procedura execuțională și, mai ales, că a şi trimis actele de executare silită, pe adresa cu care dv figurați la Evidența Populației, procedura de executare silită este una legal pornită. Dar, trebuie să aveţi în vedere că există un un articol, în Codul de procedura civilă, care consacră “repunerea în termeul de prescripţie”. Așadar, invocând aceste motive, și anume, că efectiv nu aţi luat la cunoştinţă de notificarea trimisă prin poștă de ANAF, în instanţă este foarte posibil să aveți câștig de cauză, invocând prescrierea datoriei fiscale. Pentru formularea acțiunii, ar fi bine să consultați, totuși, un avocat.

