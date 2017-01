Preşedintele Republicii Moldova Igor Dodon a postat pe pagina sa de Facebook imagini și video cu el făcând baie într-un râu, cu ocazia Bobotezei pe stil vechi. Dodon și-a explicat gestul spunând că „tradiţia scăldatului în apă rece depăşeşte semnificaţia simbolică”.

Igor Dodon a dat asigurări pe pagina sa de facebook că nu va renunța la acest obicei, scăldatul la copcă de Bobotează, chiar dacă a devenit președinte.

După ce dimineaţa a asistat la Liturghia de la Catedrala Mitropolitană, alături de soția sa, Galina, Igor Dodon a mers apoi și s-a scăldat în apa rece a unui lac, în ciuda temperaturilor scăzute de -13 grade Celsius. Imaginile le-a postat imediat pe facebook, acesta apărând într-un halat ce avea stema Republicii Moldova pe piept.

„Boboteaza e o sărbătoare nu doar a sufletului, ci și a trupului, pentru că întru credință trebuie să fim căliți și duhovnicește, și fizic. Iată de ce consider că tradiția scăldatului în apă rece depășește semnificația simbolică. Ea are un rol de întremare și călire trupească. Pentru că Biserica are nevoie de creștini sănătoși și viguroși.De ani de zile practic scăldatul în apă rece. Nu renunț la el nici acum, fiind președinte. Încă o dată felicitări cu prilejul acestei frumoase sărbători religioase”, a scris Dodon.

Mai mult, soția lui, Galina, nu s-a lăsat nici ea mai prejos și și-a urmat soțul. Aceasta și-a făcut curaj și a intrat și ea în apa rece a lacului pentru a-și căli trupul. Pe rit vechi, Boboteaza are loc pe 19 ianuarie.