Prima convorbire telefonică între Putin și Trump va avea loc sâmbătă

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump vor avea primă discuție telefonică sâmbătă, a anunțat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Trump a promis că va avea relații mai bune cu Rusia decât predecesorul său. Luna aceasta, el a sugerat că ar putea ridica sancțiunile impuse de administrația Obama dacă Kremlinul va ajuta SUA în lupta împotriva teroriștilor.

În mesajul lui de anul nou, Putin l-a felicitat pe Trump și și-a exprimat speranța că țările lor vor putea să interacțiune pe scena internațională la un nou nivel, cei doi lideri urmând să aibă prima discuție telefonică după învestirea lui Trump.

Prima convorbire între cei doi a avut loc în luna noiembrie

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția de presă RIA Novosti că această convorbire telefonică este programată pentru sâmbătă, 28 ianuarie.

Într-un interviu acordat joi Fox News, noul președinte american a spus că va avea în curând posibilitatea să discute cu liderul rus. „El (Putin) m-a sunat când am câștigat. Dar noi încă nu am vorbit. Dar, după cum am înțeles, vom vorbi în curând”, a spus Trump.

Putin despre administraţia Obama: „Încearcă să submineze legitimitatea preşedintelui-ales, Donald Trump”

Putin și Trump au avut pentru prima oară o convorbire telefonică în luna noiembrie 2016, la scurt timp după victoria magnatului imobiliar în alegerile prezidențiale din SUA în 8 noiembrie. Ei au subliniat atunci necesitatea „normalizării” relațiilor între Moscova și Washington, afectate în special de criza ucraineană.

Pe durata campaniei electorale, Donald Trump a fost acuzat de rivala sa democrată Hillary Clinton că este „marioneta” lui Vladimir Putin.

Cu mai puțin de o lună înainte de a părăsi Casa Albă, fostul președinte al SUA, Barack Obama, a adoptat la sfârșitul lui decembrie 2016 o serie de măsuri de represalii împotriva Moscovei, acuzată că a încercat să influențeze campania electorală din SUA în favoarea lui Donald Trump.

