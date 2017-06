Primăria Capitalei interzice accesul pietonilor pe podul CFR din Herăstrău. Primăria Capitalei nu mai permite accesul cetățenilor pe podul de cale ferată din Parcul Herăstrău, după ce săptămâna trecută un biciclist a decedat aici, fiind lovit de tren.

Astfel, înainte de intrarea pe pod a fost pus un afiș pe care scrie „Aici se termină parcul Herăstrău”. Bucureștenii care doreau să facă un tur complet al lacului Herăstrău erau nevoiți să treacă pe podul de cale ferată, deoarece Primăria Capitalei, instituția în administrarea căreia se află parcul, nu a făcut o pasarelă pietonală pentru ca oamenii să traverseze în siguranță, scrie hotnews.ro.

Însă… problema traversării lacului s-ar putea rezolva în curând, anunță Uniunea Salvați Bucureștiul, într-un comunicat de presă.

„Joi, arhitectul șef al Capitalei a semnat avizul solicitat de ALPAB pentru instalarea provizorie a unui ponton plutitor, astfel încât cetățenii să traverseze în mod sigur între cele două maluri ale lacului Herăstrău. Această măsură a fost luată în urma presiunilor USR din această săptămână”, se arată în comunicat.

Într-un comunicat emis recent, Primăria Municipiului București spune că a încercat încă din anul 2015 să găsească o soluție sigură pentru pietonii și bicicliștii care traversează parcul Herăstrău pe podul de cale ferată și să facă o pasarelă pentru pietoni și bicicliști, dar nu a primit aprobare de la Ministerul Transporturilor întrucât pasarelă s-ar află lângă calea ferată.

De partea cealaltă, Ministerul Transporturilor a dat marți, 13 iunie, o replică dură Primăriei București, precizând că a informat încă din 2015 Primăria Bucureștiului că va emite avizul pentru construirea unei păsărele pietonale în zonă podului de cale ferată din Herăstrău, unde a murit duminică un om, dar nici până astăzi nu a primit documentația tehnică pentru a emite acest document.

În plus, Ministerul Transporturilor precizează că „există, de asemenea, tot pe sub podul feroviar, o altă zonă de acces (împrejmuită cu gard și închisă de proprietar – Administratia Lacuri Parcuri și Agrement – ALPAB) care ar putea permite accesul pietonal pe sub pod, însă această zonă nu este administrată de MT sau de CFR”.

ALPAB este instituția de administrare a lacurilor și parcurilor și se află în subordinea Primăriei Generale.

Foto: Cătălina Dumitrescu / hotnews.ro