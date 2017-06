Prințesa Diana era geloasă pe cumnata sa, Ducesa de York, și spune că nu s-a simțit niciodată confortabil cu Familia Regală. Mărturisirile vor apărea în cartea ”Diana, adevărata ei poveste”, care va fi publicată sâmbătă în Marea Britanie.

Din ceea ce i-a povestit autobiografului ei, Andrew Morton în 1991, Diana credea că Regina era ferm convinsă că destrămarea căsniciei fiului ei cel mare s-a datorat problemelor soției sale cu bulimia. Totuși, din cartea lui Morton ”Diana, adevărata ei poveste” rezultă că relația ducilor de Wales s-a deteriorat după ce Charles a reluat aventura sa cu Camilla Parker Bowels. La 20 de ani după moartea prințesei Diana, va fi publicată cartea scrisă după înregistrările făcute de ea.

Diana povestește în unele dintre părți din carte despre cât de geloasă era pe cumnata sa, Sarah, Ducesa de York, alintată de toată lumea Fergie.

”Eu și Fergie ne-am întâlnit când Charles se apropia de mine. Părea să știe totul despre aranjamentele regale și a stat în primul rând la nunta noastră. După nuntă a venit la prânzul de la Buckingham Palace și nu părea să fie deloc intimidată. Nu înțelegeam cum să interpretez asta. Înainte de prânz, la Windsor a fost așezată lângă Prințul Andrew, care era în permisie din armată. El o tachina încercând să-i dea să mânânce profiterol, iar ea a refuzat lovindu-l în joacă în umăr. Eu nu observasem că ar fi fost ceva între ei, dar apoi Andrew a întrebat dacă o poate aduce pe Fergie să stea la Highgrove. Erau unul peste altul. Brusc toată lumea a început să spună ”Oh, nu-i așa că Fergie e minunată, o gură de aer proaspăt, slavă Domnului că este mai amuzantă decât Diana”. M-am simțit extrem de nesigură. Mă gândeam că ar fi trebuit să fiu ca ea”, a povestit ducesa de Wales în memoriile sale.

Potrivit acesteia situația a fost înrăutățită chiar de soțul ei, prințul Charles. ”Soțul meu a spus odată ”Mi-aș dori să fie ca Fergie – veselă. De ce ești mereu așa nefericită. De ce nu poți fi ca Bunica (Regina mamă)?”. Am încercat atât de mult să fiu ca Fergie. În 1987 am mers la un concert al lui David Bowie cu prietenul meu David Waterhouse și cu David Linley, fiul prințesei Margaret. M-am îmbrăcat în pantaloni de piele, ceea ce mie mi s-a părut că este o ținută corespunzătoare, uitând complet că sunt viitoarea regină, iar viitoarele regine nu poartă piele în public. Am crezut că e corect având în vedere că m-am purtat conform vârstei mele, dar Slapped hands”, a mai povestit Lady D.

„Eu eram geloasă pe ea și ea pe mine”

”Eu devenisem extrem de geloasă pe ea, iar ea îmi tot spunea ”Nu te mai îngrijora Duch (numele dinainte de căsătorie al Dianei) – totul va fi bine. Lasă-mă să fac asta, lasă-mă să fac aia”. Nu puteam să înțeleg. Ea chiar se bucura de rolul pe care îl avea în timp ce eu mă luptam să supraviețuiesc. Nu am putut să înțeleg cum a reușit să își găsească atât de ușor locul. Credeam că va fi ca mine, va lăsa capul jos și va fi timidă.

Dar nu, a fost total diferită, a reușit să cucerească pe toată familia. În Scoția obișnuia să facă tot ce eu nu făceam așa că m-am gândit că nu poate să dureze mult. Energia pe care o are ființa aceasta este incredibilă”, își amintea mama prinților William și Harry primii ani de căsnicie alături de Charles și Familia Regală.

”Între timp, toată lumea se uita la mine și spuneau ”E așa păcat că Diana a devenit introvertită și tăcută. Este preocupată doar de dietele ei”. Știam că într-un final Fergie se va uita la mine și îmi va spune ”Duch, cum au supraviețuit toți acești ani?”. Mi-a spus asta în ultimii doi ani. Niciodată nu i-am explicat, I-am spus doar că pur și simplu s-a întâmplat”, a mai spus Diana.

„Regina m-a văzut ca o amenințare”

”Relația dintre mine și Regină s-a schimbat după logodnă pentru că am devenit o amenințare, nu? O admir. Mereu i-am spus: ”Nu te voi dezamăgi niciodată, dar nu pot spune același lucru și despre fiul tău”. A luat-o destul de bine, se relaxa în prezența mea. Mi-a spus că motivul pentru care căsnicia noastră s-a destrămat a fost că Prințului Charles îi era greu din cauza bulimiei mele. Mi-a spus asta. Și m-a făcut să înțeleg că Familia Regală a văzut asta ca o cauză a problemelor din căsnicie și nu ca unul dintre simptome. Am păstrat totul pentru mine. Nu m-am dus să bat la ușa ei pentru a-i cere sfatul, pentru că știu și singură răspunsurile ei”, a povestit Prințesa.

”Mă înțeleg bine cu ei (Regina Elizabeth și prințul Philip), dar nu mă duc să iau ceaiul cu ei”, a deschis Diana relația cu fosta sa soacră în 1991, atunci când a oferit interviurile pentru cartea din care Daily Mail a publicat mai multe fragmente.