Printul Harry a vizitat, joi, Piața Borough la o zi după ce a fost redeschisă în urma atacului terorist de la London Bridge, în care au murit opt ​​persoane, anunță Palatul Kensington pe pagina lor de Twitter.

Prințul s-a întâlnit cu comercianții și personalul de securitate care au ajutat oamenii în timpul atacului din 3 iunie. Piața din sudul Londrei a fost închisă pentru câteva zile pentru a permite poliției să efectueze investigații criminalistice.

Acesta a fost redeschisă miercuri, când comercianții au ținut un minut de reculegere pentru a-și aminti victimele atacului.

Sute de oameni, printre care și primarul din Londra, Sadiq Khan, s-au adunat în piață pentru a marca redeschiderea după 10 zile.

În timpul vizitei, prințul Harry a cumpărat o cutie de gogoși de la Matt Jones, din Bread Ahead, al cărui personal a protejat mai mulți cetățeni în noaptea atacului. Jones a spus că atacul a fost „un lucru oribil”, iar Harry a răspuns: „Forța acestei comunități și a Londrei în întregime sunt magice”.

Prince Harry is visiting to help spread the message that the vibrant @boroughmarket is open for business #loveborough pic.twitter.com/mm6wWmeDCi

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 15, 2017