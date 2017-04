Reacția lui Dan Andronic, după declarația lui Adrian Țuțuianu. Președintele Comisiei pentru controlul SRI, Adrian Țuțuianu, a declarat marți, în Parlamentul României, că audierea lui Dan Andronic la Comisia pentru controlul SRI este inutilă în condițiile în care s-a anunțat deja constituirea unei comisii de anchetă pentru alegerile din 2009.

El a adăugat că pentru constituirea comisiei de anchetă trebuie să se reunească mai întâi Birourile permanente, unde se va decide convocarea plenului Parlamentului, apoi trebuie adoptată o hotărâre a Camerelor reunite privind constituirea comisiei și aprobarea regulamentului de funcționare.

Replica lui Dan Andronic nu a întârziat să apară, chiar dacă acesta e plecat din țară. A reacționat pe Facebook, unde a postat un mesaj care să acopere eventualele întrebări legate de acest aspect.

“Întrucât am fost întrebat dacă mă voi prezenta pentru audieri în Parlament, vreau să dau pentru toată lumea următorul răspuns: Nu am fost anunțat de audierea la Comisia SRI sau oricare altă comisie, iar acum sunt plecat din țară. Dar sigur mă voi prezenta în fața Parlamentului atunci când ajung în România. Mai ales că voi putea prezenta comisiei date pe care nu le-am dezvăluit in serial, existând posibilitatea ca până atunci să apară și alte elemente”, a scris Andronic pe Facebook.