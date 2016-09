Poliţistul Marian Godină a comentat, pe pagina lui de Facebook, decizia senatorilor de a respinge cererea DNA de încuviinţare a începerii urmăririi penale în cazul fostului ministru de Interne, Gabriel Oprea.

Marian Godină a comentat votul de astăzi, în cazul lui Gabriel Oprea, fără a-i scrie însă numele acestuia. „Îmi iubesc meseria de poliţist şi îmi place mult ceea ce fac, pentru că ăsta a fost visul meu pe care mi l-am îndeplinit destul de greu, prin muncă şi fără niciun <>. Dacă m-ar interesa un salariu mai mare, aş putea pleca oricând din Poliţie, dar asta ar însemna să renunţ la un vis şi să le fac unora pe plac. Sunt momente, totuşi, când îmi pare rău că sunt poliţist, iar seara asta e unul dintre acele momente. Îmi pare rău, pentru că statutul îmi interzice să îmi exprim public opinii politice, pentru că tare mă mănâncă să scriu nişte cuvinte după ce s-a petrecut azi. Nu am să o fac pentru că nu vreau să încalc vreun regulament, mai ales că sunt oameni care abia aşteaptă să greşesc cu ceva, dar e lesne de înţeles ceea ce simt. Am voie să spun ce simt? Îmi e silă! În rest…ucidere din culpă, abuz în serviciu sau altă infracţiune? Habar nu am şi nici nu e treaba mea să desluşesc asta, e treaba altora, a unora care, din păcate, nu au fost lăsaţi să o facă”, a scris Marian Godină, pe Facebook.

Gabriel Oprea, salvat de senatori