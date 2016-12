Reacții politice, după anunțarea premierului PSD, Sevil Shhaideh. Liderul Uniunii Salvați România, Nicușor Dan spune că partidul său nu va vota un Guvern condus de Sevil Shhaideh, propunerea PSD de prim-ministru. UDMR consideră propunerea social-democraților ”interesantă”.

UPDATE 12.57 Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat, la Parlament, că propunerea lui Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier este ”dezamăgitoare”, iar Liviu Dragnea a lăsat ”un om de paie pentru a putea să-şi pregătească terenul să vină el prim-ministru”.

„O propunere dezamăgitoare. Un om de paie lăsat de Liviu Dragnea la Ministerul Dezvoltării, care a tras manete pe la Ministerul Dezvoltării, inclusiv anul ăsta, şi am simţit asta în interiorul Guvernului, şi care va conduce, dacă va ajunge în poziţia asta un guvern disfuncţional, pentru că nu putem avea două structuri de putere – un guvern şi un partid care monitorizează acest guvern. Deci, practic, Liviu Dragnea îşi lasă un om de paie pentru a putea să-şi pregătească terenul să vină el prim-ministru”, a spus Cristian Ghinea.

UPDATE 12.54 Deputatul PNL Gigel Ştirbu consideră că propunerea lui Sevil Shhaideh pentru postul de premier, este ”o surpriză extrem de neplăcută”, iar Liviu Dragnea vrea să îşi pună ”un subordonat” pentru ca, după ce îşi va lămuri problemele penale, ”să urce treptele de la Palatul Victoria”.

”Se vede clar că domnul Dragnea a dus partidul la un nivel pe care nu cred că l-a dus vreun preşedinte PSD până acum. Nu că m-ar interesa ce face domnul Dragnea cu partidul domniei sale, dar ca simplu cetăţean al acestei ţări şi ca ales în Parlamentul României mă interesează cine va conduce destinele Guvernului în următoarea perioadă. Dacă domnia sa crede că în această manieră sau în această logică poate să facă astfel de propuneri înseamnă că votul cu care românii în 11 decembrie l-au încredinţat sau mandatat nu reprezintă pentru domnia sa nimic. Înţeleg că rudele domniei sale sunt pe primul loc şi că merită răsplătite. Eu unul nu aş vrea să fiu pus în pielea unui votat PSD în această zi, în acest moment”, a spus Gigel Ştirbu.

UPDATE 12.48 Fostul premier Victor Ponta spune că propunerea lui Sevil Shhaideh pentru postul de premier este foarte bună, fiind un semn de deschidere şi de normal, iar preşedintele Klaus Iohannis nu ar putea avea vreun motiv să o refuze.

„Am o părere foarte bună despre Sevil, am lucrat cu ea foarte bine şi cât a fost secretar de stat, după cum ştiţi am propus-o ca ministru, a fost un ministru foarte bun şi îi urez succes. Chiar cred că este o femeie foarte echilibrată şi, repet, cât am lucrat cu ea am lucrat foarte bine şi o respect foarte mult. Mi se pare o propunere foarte bună. O votez cu plăcere dacă vine în Parlament”, a afirmat Victor Ponta, adăugând că Liviu Dragnea are încredere în Sevil Shhaideh.

UPDATE 12.30 PMP rămâne în Opoziție

Preşedintele PMP, Traian Băsescu nu a dorit să comenteze propunerea de prim-ministru făcută de liderul PSD Liviu Dragnea, în persoana lui Sevil Shhaideh. El menționează că Mişcarea Populară va rămâne în Opoziţie.

”Noi suntem în opoziţie. Noi rămânem în Opoziţie. Nu o cunosc pe doamna”, a spus Traian Băsescu, întrebat cum comentează propunerea PSD pentru funcția de premier.

UPDATE 12.20 Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, că Sevil Shhaideh este o propunere premier „interesantă” de premier, afirmând că aceasta este” un om capabil” şi că în cursul zilei va relua discuţiile cu Liviu Dragnea privind colaborarea parlamentară cu PSD.

„Este o propunere interesantă. Mai mult nu pot să spun. Doamna Sevil Shhaideh a condus o perioadă Ministerul Dezvoltării sau era oricum secretar de stat şi cunoaşte foarte bine administraţia şi nu avem elemente ca să spunem că nu ar fi un om capabil pentru această funcţie”, a declarat liderul UDMR Kelemen Hunor.

Hunor spune că Sevil Shhaideh nu are un trecut politic care „să pună pe gânduri” UDMR.

USR nu votează guvernul condus de Sevil Shhaideh

”Liviu Dragnea si PSD sfidează cetățenii cu o propunere de prim ministru inacceptabilă”, spune liderul USR despre anunțul celor de la PSD. Nicușor Dan a transmis un mesaj video pe Facebook, în care spune că Liviu Dragnea a anunțat că va modifica legea pentru va deveni peste câteva luni premier, pe stilul PSD, adică se modifică legea pentru beneficiul unei persoane.

Despre Sevil Shhaideh, Dan afirmă că nu are anvergură pentru poziția de premier, iar singurul criteriu pe care îl respectă este acela că este ”o persoană loială care să nu riște să ia partidul, când ajunge la guvernare, ceea ce e inacceptabil”.

”Este o persoană din gașca Mazăre-Nicușor Constantinescu. Este o persoană pe care am cunoscut-o personal, a susținut mutilarea legi urbanismului”, a mai declarat liderul USR.

Nicușor Dan anunță că USR va vota împotriva acestui Guvern, ”fără îndoială”.